ÏÃÂê¤Î¿·Å¹4¸®¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¡ª ÃæÌî¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Ç¥¶¡¼¥ÈÀìÌçÅ¹¤«¤é¡¢Ï·ÊÞ¾å³¤ÎÁÍýÅ¹¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Þ¤Ç

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. マスクドピスターシュ(東京・中野)

2025年3月、中野駅北口から徒歩約8分、新井薬師方面へ進んだ薬師あいロード沿いにオープンした「マスクドピスターシュ」は、ピスタチオデザートの専門店です。

マスクドピスターシュ 写真:お店から

2. 1/2(東京・銀座)

<店舗情報>◆マスクドピスターシュ住所 : 東京都中野区新井1-5-4 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年1月、銀座駅直結の“都会の中の公園”「Ginza Sony Park」に新しいカジュアルダイニング「1/2(Nibun no Ichi)」がオープンしました。

1/2 出典:えんじぃさん

3. 焼鳥 弥栄(東京・代々木上原)

<店舗情報>◆1/2住所 : 東京都中央区銀座5-3-1 Ginza Sony Park B3FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年2月、代々木上原駅から徒歩1分ほどの場所に、炭火だけでなく薪火も駆使した焼鳥を味わえる「焼鳥 弥栄」がオープンしました。

焼鳥 弥栄 出典:BIさん

4. パティシエール状元樓(神奈川・元町・中華街)

<店舗情報>◆焼鳥 弥栄住所 : 東京都渋谷区上原1-34-10 志賀屋ビル 1FTEL : 03-6407-9750

2025年2月、元町・中華街駅2番出口より徒歩約3分のところに、1階にテイクアウト、2階にカフェを構える複合スイーツショップ「パティシエール状元樓」がオープン。「状元樓」と言えば「食べログ 中国料理 EAST 百名店」にも選出されたことのある、創業70年の老舗上海料理店です。

パティシエール状元樓 写真:お店から

<店舗情報>◆パティシエール状元樓住所 : 神奈川県横浜市中区山下町164TEL : 050-5595-6701

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:食べログマガジン編集部

The post 話題の新店4軒をまとめて紹介! 中野にオープンしたピスタチオデザート専門店から、老舗上海料理店が手掛けるスイーツショップまで first appeared on 食べログマガジン.