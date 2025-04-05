¡ÈÄÌÌõ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É ½ÅÍ×¤µÁý¤¹¡Ö³°¹ñ½Ð¿È¤Î¸øÌ³°÷¡×¡¡¸øÅª»Ù±ç¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¿Ê¸²½¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î²Í¤±¶¶
ÂæÏÑ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥áー¥«ーTSMC¤¬·§ËÜ¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£¡¢·§ËÜ¤Ë½»¤àÂæÏÑ½Ð¿È¼Ô¤Ï¶å½£ºÇÂ¿¤Î1919¿Í¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈÄÌÌõ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É ½ÅÍ×¤µÁý¤¹¡Ö³°¹ñ½Ð¿È¤Î¸øÌ³°÷¡×¡¡¸øÅª»Ù±ç¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¿Ê¸²½¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î²Í¤±¶¶
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÂæÏÑ¤ò»Ï¤á³¤³°¤«¤éÍè¤¿¿Í¤ÎÀ¸³è¤ä¸òÎ®¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³°¹ñ½Ð¿È¤Î·§ËÜ»Ô¿¦°÷¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨2025Ç¯3·î19ÆüÊüÁ÷
·§ËÜ¤Ë½¸¤¦³°¹ñ¿Í
¤³¤ÎÆü¡¢·§ËÜ¾ë¤ò»ë»¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂæÏÑ²ÖÏ¡¸©¤Î½ù¿º±¶¡Ê¤¸¤ç ¤·¤ó¤¤¡ËÃÎ»ö¡£¾ë¤ÎÎò»Ë¤ä2016Ç¯¤Î·§ËÜÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤Þ¤¹¡£
ÂæÏÑ²ÖÏ¡¸© ½ù¿º±¶ÃÎ»ö¡ÖÅÚÂæ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
·§ËÜ»ÔÃ´Åö¼Ô¡Ö¤¤¤¨¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
½ùÃÎ»ö¤È»Ô¿¦°÷¤Î´Ö¤ÇÄÌÌõ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÂæÏÑ½Ð¿È¤ÎµªµþÍ¤¡Ê¤ ¤¤ç¤¦¤æ¤¦¡Ë¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤Ç¤¹¡£
µªµþÍ¤¤µ¤ó¡Ö·§ËÜ¾ë¤ò¸«¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©¡×
½ùÃÎ»ö¡Ö·§ËÜ¤Ï2016Ç¯¤ËÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¸«³Ø¤ò¤·¤Æ´Ñ¸÷ÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏ¿Ì¤«¤é¤Î½¤Éü¤âÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
µª¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤Ï¥¬¥¤¥É¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³°¹ñ½Ð¿È¼Ô¤¬·§ËÜ»Ô¤Î¿¦°÷¤Ë
¥Ð¥¹¤ò¹ß¤ê¤¿µª¤µ¤ó¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï·§ËÜ»ÔÌò½ê¡£µª¤µ¤ó¤Ï·§ËÜ»Ô¹ñºÝ²Ý¤Î¿¦°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏËÝÌõºî¶È¤Ç¤¹¡£
µª¤µ¤ó¡Ö·§ËÜ»Ô¤Î´Ñ¸÷À¯ºö²Ý¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¾ÆîÀïÁè¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜ¤ÎÉ÷·Ê¤äµ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦µª¤µ¤ó¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÍèÆü¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Ê¤É¤Ç´Ñ¸÷¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤ò¤·¡¢2024Ç¯7·î¤Ë·§ËÜ¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¹ñºÝ²Ý¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤ÎÂ¾¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¤«¤éÍè¤¿7¿Í¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ»Ô¹ñºÝ²Ý ¾¾²¼½¤ÆóÏº²ÝÄ¹¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥É¥¤¥Ä¤Ê¤ÉÊì¹ñÊ¸²½¤Î¾Ò²ð¡¢¤ª¤è¤Ó¹ÔÀ¯Ê¸½ñ¤ÎËÝÌõ¤äÄÌÌõ¤ò¤¹¤ë¡×
º£¡¢ÂæÏÑ¤«¤é·§ËÜ¤ËÀ¸³è¤ÎµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢µª¤µ¤ó¤ÏÀ¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿»Å»ö¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ¤äÃÏ°è¤Î°ã¤¤¤òËä¤á¤ë ¡È²Í¤±¶¶¡É
¤³¤ÎÆü¤Î¶ÈÌ³¤Ï¡¢3ºÐ»ù·ò¿Ç¤ÎÄÌÌõ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¿Æ»Ò¤¬½¸¤Þ¤ë·ò¿Ç¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤«¤é°Ü½»¤·¤¿¿Æ»Ò¤¬¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢µª¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬·ò¿Ç¤ËÎ©¤Á¹ç¤¤¡¢°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂç¤¤¤´Ý¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×
¡Ö¡ÊÄÌÌõ¡Ë¡×
·ò¿Ç¤Ï1»þ´Ö°Ê¾åÂ³¤¯¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤òÂà¶þ¤µ¤»¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤â°Õ¼±¤·¤Þ¤¹¡£
µª¤µ¤ó¡Ö¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇï¼ê¤ò¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬Åú¤¨¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢Æñ¤·¤¤ÀâÌÀ¤â¤¹¤°¤ËÄÌÌõ¤·¡¢¿Æ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾å¤Î»õ¤¬²¼¤Î»õ¤ò¤«¤Ö¤»¤ë¤Î¤¬Àµ¾ï¡×
¡Ö¡ÊÄÌÌõ¡Ë¡×
»Ò¤É¤â¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Äê´ü·ò¿Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÃÏ°è¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
µª¤µ¤ó¡Ö¡Ê²áµî¤Ë¡Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤¿²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç·ò¿Ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ»×µÄ¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
·ò¿Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À©ÅÙ¤òÃÎ¤ì¤Ð¼õ¤±¤é¤ì¤ë»Ù±ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñ¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤É¤¦²ò·è¤¹¤ë¤«¡¢µª¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê³°¹ñ½Ð¿È¤Î¿¦°÷¤¬²Ì¤¿¤»¤ëÌò³ä¤Ï½ÅÍ×¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µª¤µ¤ó¡ÖÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤È·§ËÜ¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£º£¤ÏÀº°ìÇÕ·§ËÜ»Ô¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×