»³ÍüÃæ±û¶ä¹Ô¤ËÆ³Æþ¡ªÁÐÆü¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖÀ¸À®AI³èÍÑ¸¦½¤¡×

双日テックイノベーションは、山梨中央銀行へ、DX人材育成プログラム「DX University」が提供する「生成AI活用研修」を導入しました。

双日テックイノベーションは、山梨中央銀行へ、DX人材育成プログラム「DX University」が提供する「生成AI活用研修」を導入。

■STech IのDX Universityが評価されたポイント

DX Universityは、生成AIをはじめとした最先端技術から、DXを推進する人材の育成まで、実践的なプログラムを提供しています。

多くの企業での導入実績があり、eラーニング動画や対面研修を通じて、組織のDX推進を担う人材を育成します。

経験豊富な講師陣による実践的なカリキュラムで、お客様のDX推進を確実にサポートします。

今回の山梨中央銀行への導入にあたり、以下の3点が特に評価されました。

1. 実践的な活用例:プレゼン準備や1on1ミーティングのテーマ案など、具体的な業務シーンでの生成AIプロンプト活用例を紹介

2. 多様な受講形式:リアル、リモート、アーカイブ視聴から自由に選択できる形式を採用し、受講者の利便性を向上

3. コンパクトな開催時間:忙しい業務の合間にも受講しやすいよう、研修時間を短縮

■導入後の効果

DX University 研修メニュー

任意受講にもかかわらず全行員の50%近くが受講し、以下の効果が確認されました。

● 業務の質への意識向上:自身の業務に生成AIを試してみる機会が増加

● 行内での知識共有の活発化:自身の学びを同僚と共有し、生成AI活用の議論が活発化

● DX推進が加速:日常業務に生成AIを取り入れる動きが広がり、活用できる業務範囲が拡大

