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¡¦Ìó800Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿4·¿¡¢1²èÁÇ1.12¦Ìm¡Ë¡ÜÄ¶¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.2¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥15mm¡¢²è³Ñ120¡ë¡Ë
¡¦Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿1.95·¿¡¢1²èÁÇ0.8¦Ìm¡¢PDAF¡¢4in1¡Ë¡Ü¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.55¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥70mm¡¢²è³Ñ33.6¡ë¡¢OIS¡¢¸÷³Ø¥º¡¼¥à3ÇÜ¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥º¡¼¥à60ÇÜ¡Ë
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5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
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