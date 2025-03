アートの可能性を広げる体験イベントが満載！Savage Interactive Pty Ltd.「Procreate」期間限定ポップアップストア

Savage Interactive Pty Ltd.は、世界中のクリエイターに愛されるイラストアプリ「Procreate」の期間限定ポップアップストアを2025年4月3日(木)〜2025年4月6日(日)に東京都渋谷区でオープン。

Savage Interactive Pty Ltd.「Procreate」期間限定ポップアップストア

開催期間:2025年4月3日(木)〜2025年4月6日(日)

開催時間:11:00 - 20:00

開催場所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-32-1(詳細は後日発表)

主なコンテンツ:

・オリジナルバッグ制作ワークショップ(おひとり様1枚限り、先着1日100名様)

・自分の顔にデジタル落書き体験

・ロボットデザイン&スクリーン投影

・遠方参加型オンラインアート投影

└参加概要:自身のオリジナル作品を#YouMadeThis ウェブサイトから

3月29日〜4月6日までにご投稿ください。

Savage Interactive Pty Ltd.は、世界中のクリエイターに愛されるイラストアプリ「Procreate」の期間限定ポップアップストアを2025年4月3日(木)〜2025年4月6日(日)に東京都渋谷区でオープンします。

【会場コンテンツ紹介:「Procreate」の世界をリアルで体験】

1. オリジナルバッグ制作ワークショップ

「Procreate」で描いたデザインをその場でプリントし、自分だけのオリジナルバッグを作ることができるワークショップです。

手描きのラフなイラストから、緻密なデザインまで、自由な表現をリアルなアイテムとして形にできます。

2. デジタル落書きペインティング:自分の顔にアートを!

まるでプリクラのように、自分の顔をスクリーンに映し出し、「Procreate」を使って自由にペイントができるユニークな体験型コンテンツです。

直感的なブラシ操作で、メイク感覚のペイントやアートな落書きを楽しめます。

3. 未来のロボットをデザインしよう

「Procreate」を使ってiPad上で自分だけのオリジナルロボットをデザインし、完成したロボットがスクリーン上で動き出すインタラクティブなアート体験ができます。

どんな形や色のロボットでもOK!デジタルとフィジカルをつなぐ創作の面白さを体感してください。

【遠方の方も参加可能!オンライン連動イベント開催】

ポップアップストアに来られない方のために、「Procreate」で描いた作品がポップアップストアの大型スクリーンに表示されます!参加者は事前に自分の作品を投稿し、会場のリアルタイムスクリーンに映し出される瞬間を楽しめます。

#YouMadeThis

最新情報は、公式サイト・SNSで随時更新予定です。

「Procreate」のポップアップストアは、ただ作品を観るだけではなく、“創る”楽しさを存分に体験できる場です。

iPadで描く楽しさを、デジタルの枠を超えてリアルに体感できます。

Procreate(R)は、Savage Interactive Pty Ltdの登録商標です。

Procreate Dreams マークおよび関連するロゴマークは、Savage Interactive Pty Ltdの商標です。

