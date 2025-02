【「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」第20話「Looking Up was Tiring Me Out」】放送開始日:2月22日24時~放送局:TOKYO MXほか最速配信:Prime Video 毎週土曜24時30分~

アニメ「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」第20話「Looking Up was Tiring Me Out」の先行カットとあらすじが公開された。第20話は2月22日24時より放送開始予定。

第20話では、「生命の神水」の素材を手に入れるために女悪魔“エシル”を連れて「悪魔の城」の攻略を進める旬が描かれる。

先行カットでは、旬のほかにも悪魔の姿などを確認できる。

【あらすじ】

「生命の神水」の素材を手に入れるために女悪魔“エシル”を連れて「悪魔の城」の攻略を進める旬。

イグリットやタンクもレベルアップしながら1歩ずつフロアを踏破していく。

ようやく最上階に到達した旬の前に姿を表したのは、巨大な白い龍に乗り、とてつもないオーラを放つ悪魔王“バラン”だった。

【先行カット】

(C) Solo Leveling Animation Partners