CL決勝Tプレーオフの対戦カード決定！…レアルとマンCが4シーズン連続で激突へ

チャンピオンズリーグ(CL)ノックアウトフェーズにおけるプレーオフの組み合わせ抽選会が31日にスイスのニヨンで行われ、全8試合の対戦カードが確定した。今シーズンより大会フォーマットが大幅に変更されたCL。リーグフェーズの上位8チームが無条件で決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)へ進出する一方で、9位から24位のチームはホーム&アウェイ方式で行われるプレーオフへ回ることに。プレーオフを勝ち抜いた8チームと、リーグフェーズ上位8チームの合計16チームによって、ベスト8進出をかけたラウンド16が開催される。

◼︎対戦カード一覧

【画像】トーナメント表/チャンピオンズリーグ・決勝Tプレーオフ前時点

現地時間29日をもって全日程が終了したリーグフェーズの結果、極度の不振に陥っていた マンチェスター・シティ や前回覇者の レアル・マドリード をはじめ、バイエルンやパリ・サンジェルマン(PSG)、ユヴェントス、ドルトムントといった名門がプレーオフへ回ることとなった。また、日本人選手在籍クラブでは、伊藤洋輝が所属するバイエルン、上田綺世が所属するフェイエノールト、守田英正が所属するスポルティング、南野拓実が所属するモナコ、前田大然と旗手怜央が所属するセルティックがプレーオフを戦う。抽選の結果、 レアル・マドリード マンチェスター・シティ による名門対決がいきなり実現することに。両チームのCLでの対戦は4シーズン連続となる。日本人在籍クラブでは、セルティックがバイエルン、フェイエノールトがミラン、スポルティングがドルトムント、モナコがベンフィカと対戦。同国対決はPSGとスタッド・ブレストによる1試合のみとなった。プレーオフはファーストレグが2月11日と12日、セカンドレグが翌週の18日と19日に開催。リーグフェーズを9位から16位となったチームは、セカンドレグをホームで戦うことができる。対戦カードは以下の通り。アタランタ(イタリア) vs クラブ・ブルッヘ(ベルギー)→勝者はラウンド16でリールorアストン・ヴィラと対戦ドルトムント(ドイツ) vs スポルティング(ポルトガル)→勝者はラウンド16でリールorアストン・ヴィラと対戦 レアル・マドリード (スペイン) vs マンチェスター・シティ (イングランド)→勝者はラウンド16でアトレティコ・マドリードorレヴァークーゼンと対戦バイエルン(ドイツ) vs セルティック(スコットランド)→勝者はラウンド16でアトレティコ・マドリードorレヴァークーゼンと対戦PSV(オランダ) vs ユヴェントス(イタリア)→勝者はラウンド16でアーセナルorインテルと対戦ミラン(イタリア) vs フェイエノールト(オランダ)→勝者はラウンド16でアーセナルorインテルと対戦パリ・サンジェルマン(フランス) vs スタッド・ブレスト(フランス)→勝者はラウンド16でリヴァプールorバルセロナと対戦ベンフィカ(ポルトガル) vs モナコ(フランス)→勝者はラウンド16でリヴァプールorバルセロナと対戦