【SteelSeries ゲーマー応援セール】開催期間:1月31日0時~2月9日23時59分

Arctis Nova Pro Wireless:約 35% OFF

GN グループが展開するゲーミングデバイスブランドSteelSeriesは、「SteelSeries ゲーマー応援セール」をAmazon.co.jp、SteelSeries 公式ストア楽天市場店、及び全国の家電量販店にて1月31日から2月9日まで開催する。

今回のセールは、ヘッドセット最上位機種「Arctis Nova Pro」シリーズや、世界最速キーボード「Apex Pro」シリーズも対象。期間中は対象商品を最大約43%OFFのお買い得価格で購入できる。

なお、購入の際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

□Amazon特設ページ

□SteelSeries 公式ストア楽天市場店のページ

対象商品

ヘッドセット、オーディオ製品

配信用マイク

キーボード

マウス

Arctis Nova Pro:約 32% OFF Arctis Nova Pro Wireless:約 35% OFF Arctis Nova Pro Wireless White:約 17% OFF Arctis Nova Pro Wireless P:約 33% OFF Arctis Nova Pro Wireless P White:約 17% OFF Arctis Nova Pro Wireless Xbox:約 33% OFF Arctis Nova Pro Wireless Xbox White:約 17% OFF Arctis Nova 7:約 33% OFF Arctis Nova 5:約 23% OFF Arctis Nova 5 White:約 23% OFF Arctis Nova 5P:約 23% OFF Arctis Nova 5P White:約 23% OFF GameDAC Gen 2:約 21% OFFAlias Pro:約 25% OFF Alias:約 39% OFFApex Pro 日本語配列:約 41% OFF Apex Pro TKL (2023) 日本語配列:約 38% OFF Apex Pro TKL (2023) 英字配列:約 38% OFF Apex Pro TKL Wireless (2023) 英字配列:約 22% OFF Apex Pro Mini 日本語配列:約 43% OFF Apex Pro Mini Wireless 日本語配列:約 33% OFF Apex 9 TKL 日本語配列:約 34% OFF Apex 9 Mini 日本語配列:約 38% OFFAerox 9 Wireless:約 15% OFF Aerox 5 Wireless:約 15% OFF Aerox 3 Wireless (2022) Onyx:約 23% OFF Aerox 3 Wireless (2022) Snow:約 15% OFF Prime:約 32% OFF Prime Wireless:約 32% OFF Prime Mini:約 27% OFF Rival 3:約 21% OFF Rival 3 Wireless:約 17% OFF

