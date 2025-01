フィートインデザインでは、外反母趾や扁平足など足指の変形に悩む子どものためのオーダーメイドインソールの購入数が、5年前の3倍に増えています。

フィートインデザイン「オーダーメイドインソール」

色展開 :ブラック / オレンジ / スカイブルー / ピンク

製造期間:約1カ月

参考価格:31,900円(税込)〜

(オプションやカウンセリング費用によって異なります。)

フィートインデザインでは、外反母趾や扁平足など足指の変形に悩む子どものためのオーダーメイドインソールの購入数が、5年前の3倍に増えています。

【足指の変形の要因は、足に合っていない靴】

子どもの足指の変形が増えています。

外反母趾、扁平足、かがみ指、内反小趾、タコ、魚の目など、これまでは大人の女性を悩ませていた症状が子どもにも見られるようになりました。

大きな要因は、遺伝と足に合っていない靴。

子どもの足や骨格はやわらかいため、足の違和感や痛みを感じにくく、痛みを感じたとしても大人にうまく伝えられず我慢してしまいます。

親や周囲の大人が子どもの足指の異変にいち早く気づき、正しくケアしてあげることが大切です。

【オーダーメイド中敷き使用で足を正しい形に】

フィートインデザインでは、子どものためのオーダーメイドインソール購入数が5年前の3倍になっています。

どんな靴を履いても痛がったり歩きづらいことから、楽しいはずの遠足や運動会が憂鬱になってしまっているとのこと。

外反母趾や扁平足など、見た目でもわかるほどの子どもの足指の変形に対してなんとかしたいという親の相談が多くなっています。

フィートインデザインのオーダーメイドインソール「オーソティクス」は、中敷き使用と靴選びで身体を支える土台の足を正しい形に戻します。

オーソティクスはアメリカの足病医療の現場で生まれ生体力学に基づき設計された予防・健康用の機能的な足底装具です。

世界的な有名アスリートも多く使用しています。

製作は最新計測器の上で2分間立って歩くだけで、本来あるべき足の骨格の姿と、そこへ戻すためのインソールの形状等が解析されます。

そのデータに基づき国内工場で認定職人が一足一足手造りで仕上げ約1カ月で完成します。

完成したインソールを渡す際には靴選びのポイントや靴の履き方も伝えています。

インソール使用の様子

立って歩いて測定2分間

【世界で活躍するアスリートからも絶賛】

利用いただいた方からは「自分が外反母趾で苦労しました。

足指の形まで私にそっくりな子どもも外反母趾の兆候が見えたのでオーソティクスを購入しました。

早めに出会えてよかったです。

」「子どもが走るのがとても遅くて扁平足なのに気づき相談しオーソティクスを購入しました。

土踏まずのアーチが復活して足が速くなり、気持ちよく走っています。」など感想も。

フィートインデザインでは、スポーツ選手のサポートもしています。

《店舗概要》

◆フットケアスタジオ日本橋

所在地: 東京都中央区日本橋箱崎町17-1 箱崎リージェントビル3階

最寄駅: 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 2番出口より4分

電話 : 050-5445-1429

◆フットケアサロン・カノン

所在地: 愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町1411号

電話 : 089-908-9081

※取扱箇所は、その他全国に210箇所。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 身体を支える土台の足を正しい形に戻す!フィートインデザイン「オーダーメイドインソール」 appeared first on Dtimes.