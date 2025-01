【ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~】開催期間:1月17日~19日会場:幕張メッセ

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」に関するイベント「ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~」を本日1月17日より19日にかけて開催する。

会場では様々な展示があり、作中のキャラクターたちをデザインしたパネルが会場の各所に置かれている。主に実装済みの生徒たちがメインとなっているが、ストーリー上にのみ登場するキャラクターのパネルも置かれていた。

3周年より4周年の間に新たに登場したキャラクターのパネルもあり、「スオウ」や「ツムギ」、「ニヤニヤ教授」や「アケミ」のパネルも存在。ボイスがついているキャラクターは名前の隣に担当声優の名前が記載されているが、これらのキャラクターについては声優情報が記載されていなかった。今後の正式発表に期待したい。

「ワカモ」など実装済みのキャラクターにのみ担当声優の情報が記載されている

【ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~ スペシャルステージ Day1】

