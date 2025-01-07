ÆüËÜÂåÉ½Àï¤ÇÂÐÌÌ¡ª¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¿·´ÆÆÄ¸õÊä¤Î¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È¡¢¥È¥Ò¥ë²ñÄ¹¤È¤Î±ï¤¬È½ÌÀ
2026Ç¯WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÈÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×C¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡£
2020Ç¯¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¿¸ùÏ«¼Ô¤È¤¤¤¨¤ë´Ú¹ñ¿Í¤Î¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó´ÆÆÄ¤òÅÅ·â²òÇ¤¤·¤¿¡£
¿·»Ø´ø´±¸õÊä¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È¤À¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Îµì¿¢Ì±ÃÏ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¿¼¤¤¤¬¡¢¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È¤ÏÉã¿Æ¤¬¥¹¥ê¥Ê¥à½Ð¿È¡¢Êì¿Æ¤¬¥¥å¥é¥½¡¼½Ð¿È¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥È¥Ò¥ë²ñÄ¹¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î2¿Í¤¬¤¹¤Ç¤ËÂÐÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥Ò¥ë²ñÄ¹¡¢Î¾ÎÙ¤Ë¤Ï¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È¤È¸µ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¥Æ¥£¥à¡¦¥±¥¤¥Ò¥ë¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏºòÇ¯1·î¤Ë¥É¡¼¥Ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÎÆüËÜÂÐ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¡£»î¹ç¤Ï3-1¤ÇÆüËÜ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó´ÆÆÄ¤Ë²òÇ¤Àâ¤ÏÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÈÆüËÜ¤Ï6·î¤ÎºÇ½ªÍ½ÁªºÇ½ªÀá¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È¤Ï¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ï¡¼¥ë»á¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤òÎ¨¤¤¤ë¤È¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡ª¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î·ì¤ò°ú¤¯À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼5Ì¾
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ï¡¼¥ë´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤¿¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Ï2013Ç¯¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡Ê2-2¤Î°ú¤Ê¬¤±¡Ë¡¢Åö»þ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È¤â¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤¿¡£