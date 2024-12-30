»ù¶ÌÈþ·î¤Î¡Ö2024Ç¯ Ç¯´Ö¥Ù¥¹¥È±Ç²èTOP10¡×¡¡±Ç²è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤êÂº¤Ö¤Ù¤¡È¥«¥¿¥ë¥·¥¹¡É
¡¡¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¤Î¥ì¥®¥å¥éー¼¹É®¿Ø¤¬¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤ÇÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë2024Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È´ë²è¡£±Ç²è¡¢¹ñÆâ¥É¥é¥Þ¡¢³¤³°¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î4¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÊ¬¤±¡¢±Ç²è¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¸ø³«¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤«¤é¡¢¼¹É®¼Ô¤¬ÆÈ¼«¤Î´ÑÅÀ¤Ç10ºîÉÊ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£Âè16²ó¤ÎÁª¼Ô¤Ï¡¢Ê¸É®²È¤Î»ù¶ÌÈþ·î¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡Ë
»²¹Í¡§»ù¶ÌÈþ·î¤Î¡Ö2023Ç¯ Ç¯´Ö¥Ù¥¹¥È±Ç²èTOP10¡×¡¡¡Ö´Ñ¤ë¡×¤À¤±¤Ë¤ÏÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤±Ç²èÂÎ¸³
1. ¡Ø°¥¤ì¤Ê¤ë¤â¤Î¤¿¤Á¡Ù2. ¡Ø¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù3. ¡ØÇæ¿³°÷2ÈÖ¡Ù4. ¡Ø¥³¥Ã¥È¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î²Æ¡Ù5. ¡Ø¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤È»ä¡Ù6. ¡Ø¥¸¥ç¥¤¥é¥ó¥É ¤ï¤¿¤·¤Î´ê¤¤¡Ù7. ¡Ø¥¸¥çー¥«ー¡§¥Õ¥©¥ê¡¦¥¢¡¦¥É¥¥¡Ù8. ¡Ø¥á¥¤¡¦¥Ç¥£¥»¥ó¥Ðー ¤æ¤ì¤ë¿¿¼Â¡Ù9. ¡Ø¥Ñ¥¹¥È ¥é¥¤¥Ö¥¹¡¿ºÆ²ñ¡Ù10. ¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡¿IT ENDS WITH US¡Ù
¡¡2024Ç¯¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÆóËÜ¤Î·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·ºî¤¬¤¢¤Ã¤¿¥è¥ë¥´¥¹¡¦¥é¥ó¥Æ¥£¥â¥¹¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¿·À¸»ù¤ÎÇ¾¤¬°Ü¿¢¤µ¤ì¤¿½÷À¤¬¥èー¥í¥Ã¥Ñ²£ÃÇ¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ø°¥¤ì¤Ê¤ë¤â¤Î¤¿¤Á¡Ù¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎÁª¤Ç¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤¬ÂçÅýÎÎ¤ËÊÖ¤êºé¤¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¿ÈÂÎ¤Ï¤ï¤¿¤·¤Î¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤¬¤Õ¤¿¤¿¤Ó¶î¤±½ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤³¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥Æー¥Þ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¦¡£¤½¤Î¸å¤¹¤°¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÎù¤ì¤ß¤Î3¾Ï¡Ù¤Ï¡¢Âç½°¸þ¤¤ÊºîÉÊ¤ò·Ð¤Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥â¥¹¤é¤·¤µ¤Ø¤È²óµ¢¤·¤¿´¶¤Î¤¢¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤â¹Ã²µ¤Ä¤±¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ¤³¤Î¥Ù¥¹¥È¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¡Ø°¥¤ì¤Ê¤ë¤â¤Î¤¿¤Á¡Ù¤òµó¤²¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ø¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¤Ï¡¢¥ë¥«¡¦¥°¥¡¥À¥Ëー¥Î¤Î¥Õ¥£¥ë¥â¥°¥é¥Õ¥£¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¤È¤â¸À¤¨¤ëºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£»°³Ñ´Ø·¸¤Ë¤ª¤±¤ëÍßË¾¤ò¥Æ¥Ë¥¹¤Ë²¾Â÷¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¤¢¤é¤æ¤ëÉúÀþ¤¬·ë¼Â¤¹¤ë²÷´¶¤¬ÁÖ²÷¡£
¡¡¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥¤ー¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¤Î¿·ºî¡ØÇæ¿³°÷2ÈÖ¡Ù¤Ï¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿¿¼Â¡×¤È¡ÖÀµµÁ¡×¤ÎÌäÂê¤¬Ë¡Äî·à¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤ì¡¢°ìÉÃ¤âÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´ÑµÒ¤ò¥°¥Ã¤È°ú¤¹þ¤ßÂ³¤±¤ë¡£¿¿¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥é¥¹¥È¤ÎÍ¾±¤¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¥È¥Ã¥×¤Î¥Ù¥¹¥È3ËÜ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â½ãÁ³¤Ê±Ç²èÅª¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸òºø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñÅª¡¢À¯¼£Åª½ÅÍ×À¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¤½¤Î¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤³¤½¤¬¡¢±Ç²è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤êÂº¤Ö¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ø¥³¥Ã¥È¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î²Æ¡Ù¡¢¡Ø¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤È»ä¡Ù¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¿ÆÀÌÉ×ÉØ¤Î¤â¤È¤Ç¤Ò¤È²Æ¤ò²á¤´¤¹¾¯½÷¤ÈÈóµ¬ÈÏÅª¤Ê¥¸¥§¥ó¥Àー¤òÀ¸¤¤ë»Ò¶¡¤Î±Ç²è¡£2024Ç¯¤Ï¤³¤ÎÆóºîÉÊ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Êì¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿¾¯½÷¤¬¹ÔÊýÃÎ¤é¤º¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡ØSCRAPPER¡¿¥¹¥¯¥é¥Ã¥Ñー¡Ù¤äÍÄ¾¯´ü¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤¬¸¶°ø¤Ç¼Ò²ñ¤ËÅ¬¹ç¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¶¡¤ò°·¤¦¡Ø¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¯¥é¥Ã¥·¥ãー¡Ù¤Ê¤É¡¢Í¥¤ì¤¿»Ò¶¡±Ç²è¤¬ËÉÙ¤ÊÇ¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¡£
¡¡2024Ç¯¤Î¥Àー¥¯¥Ûー¥¹¤Ï¡¢¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡¿IT ENDS WITH US¡Ù¡£²Ö²°¤ò³«¶È¤¹¤ëÌ´¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥¤¥ô¥êー±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢³°²Ê°å¤È±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½éÎø¤ÎÁê¼ê¤È¤âºÆ²ñ¤¹¤ë¡£»°³Ñ´Ø·¸¤Î²¦Æ»¥í¥Þ¥³¥á¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢°Õ³°¤Ê¥Æー¥Þ¤¬¿¼²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Ñ¥¹¥È ¥é¥¤¥Ö¥¹¡Ù¤â¤¤¤ï¤æ¤ë»°³Ñ´Ø·¸¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¢¥¸¥¢·Ï°ÜÌ±¤Î·Ð¸³¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¡¢¤³¤¦¤·¤¿´ûÂ¸¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ç¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤¬¿·Á¯¤Ë´¶¤¸¤¿¡£
¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ï¡¢Áá¡¹¤Ë¥Ú¥É¥í¡¦¥¢¥ë¥â¥É¥Ð¥ë´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¿·ºî¡Ø¥¶¡¦¥ëー¥à¡¦¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥É¥¢¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥ë¥â¥É¥Ð¥ë¤Ï75ºÐ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¡¢»à¤ÈÉÂ¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦À®½Ï¤·¤¿ºîÉÊ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë·æºî¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥¤ー¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¤Ï¸½ºß94ºÐ¤À¤¬¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤ÈÃå¼Â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢º£Ç¯¡Ø¥á¥¤¡¦¥Ç¥£¥»¥ó¥Ðー¡Ù¤ò»£¤Ã¤¿¥È¥Ã¥É¡¦¥Ø¥¤¥ó¥º¤¬¤Þ¤À63ºÐ¤Ê¤Î¤¬¿ïÊ¬¼ã¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈà¤é¤Îº£¸å¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á»ù¶ÌÈþ·î¡Ë