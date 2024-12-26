ÃæÆü¡¢¥É¥¢¥é¤¬·ÀÌó¹¹²þ¡ÖÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¤º¤Ã¤È¤ß¤»¤¿¤¤¡×
¡¡ÃæÆü¤Ï26Æü¡¢µåÃÄ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇµåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥É¥¢¥é¤¬·ÀÌó¹¹²þ¤ò¤³¤Ê¤¤¡¢º£²ó¤Î¸ò¾Ä¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¥É¥¢¥é¤ÏµåÃÄ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Íèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¤º¤Ã¤È¤ß¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÉ®ÃÌ¤ÇÅú¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥É¥¢¥é¤Ïº£µ¨¡¢6·î4Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¢6·î12Æü¡¢13Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡¢6·î15Æü¡¢16Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê½Ð±é¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¢¥é¤ÏµåÃÄ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Íèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¤º¤Ã¤È¤ß¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÉ®ÃÌ¤ÇÅú¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥É¥¢¥é¤Ïº£µ¨¡¢6·î4Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¢6·î12Æü¡¢13Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡¢6·î15Æü¡¢16Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê½Ð±é¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£