【RIZIN】大晦日大会13試合の勝敗予想は？　海外ブックメーカーが戦前オッズ・倍率を公開　堀口恭司、クレベルらの勝利を支持

RIZIN10回目の大晦日大会「RIZIN DECADE」が31日、さいたまスーパーアリーナで開催される。

第2部「雷神番外地」では、朝倉未来軍と平本蓮率いるブラックローズ軍による全面対抗戦が行われ、第3部の「Yogibo presents RIZIN.49」では、鈴木千裕とクレベル・コイケによる「フェザー級王座決定戦」、ホベルト・サトシ・ソウザと階級上げて挑戦するヴガール・ケラモフの「ライト級王座決定戦」、堀口恭司とエンカジムーロ・ズールーによる「フライ級王座決定戦」など大晦日らしい豪華カードが組まれている。海外ブックメーカーは、大晦日大会13試合の戦前オッズを公表している。



■もっとも支持を集めたのは、伊澤星花

「RIZIN DECADE」オッズ・倍率一覧

海外大手ブックメーカー「bet365」は25日時点のオッズを掲載。各階級のタイトルマッチは、フェザー級はクレベル・コイケ勝利、ライト級はホベルト・サトシ・ソウザ勝利、フライ級は堀口恭司勝利が優位の情勢となっている。バンタム級王者・井上直樹の怪我を受けマッチメイクされた同級王座次期挑戦者決定戦は、「元谷友貴の勝利」が1.90倍、「秋元強真の勝利」が1.83倍と、僅差ながら18歳の“超新星”が優勢と見込まれている。一方で、もっとも勝利予想に差がついたのは、大晦日唯一の女子マッチ、伊澤星花による一戦だ。「伊澤の勝利」は1.10倍なのに対し、対戦相手の「ルシア・アプデルガリムの勝利」が7.00倍と、14戦全勝の現RIZIN女子スーパーアトム級王者が試合前からオッズで圧倒。RIZINでここまでオッズ差のつく試合はとても珍しい。続いて差があった試合は、「久保優太 vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ」で、「久保の勝利」が5.25倍に対し、「シェイドゥラエフの勝利」が1.15倍。シェイドゥラエフは戦績が12戦全勝全フィニッシュで、RIZINに参戦してからの2試合でも1ラウンド目で一本勝ちを決めており、圧倒的な強さを見せている。また、大晦日らしい対戦カードとして話題の「貴賢神 vs. エドポロキング」は、元大相撲力士の「貴賢神の勝利」が3.00倍、「エドポロキングの勝利」が1.40倍と、エドポロキング優勢。エドポロキングは204センチの高身長を誇る23歳で、朝倉未来がCEOを務める“1分間最強”決定戦「BreakingDown(ブレイキングダウン)」で一躍有名になった。今回がRIZIN初参戦。圧倒的なフレームの大きさで世界を見込めると榊原CEOもお墨付きの逸材に注目だ。フェザー級王座決定戦鈴木千裕 vs. クレベル・コイケ2.30倍 1.62倍ライト級王座決定戦ホベルト・サトシ・ソウザ vs. ヴガール・ケラモフ1.74倍 2.05倍フライ級王座決定戦堀口恭司 vs. エンカジムーロ・ズールー1.23倍 4.10倍バンタム級王座次期挑戦者決定戦元谷友貴 vs. 秋元強真1.90倍 1.83倍伊澤星花 vs. ルシア・アプデルガリム1.10倍 7.00倍久保優太 vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ5.25倍 1.15倍上田幹雄 vs. キム・テイン3.00倍 1.40倍矢地祐介 vs. 桜庭大世1.29倍 3.50倍YA-MAN vs. カルシャガ・ダウトベック3.80倍 1.26倍武田光司 vs. 新居すぐる1.44倍 2.75倍大雅 vs. 梅野源治1.33倍 3.25倍貴賢神 vs. エドポロキング3.00倍 1.40倍神龍誠 vs. ホセ・トーレス1.55倍 2.45倍※2024年12月25日 17時30分時点