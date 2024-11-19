¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤À¤±¤ÎÄ«½¬´·¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈÁé¤»¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë⁉¡¡°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ëÄ«¤ÎÁé¤»½¬´·4Áª
Ë»¤·¤¤ËèÆü¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÏÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÆüÈæÌîº´ÏÂ»ÒÀèÀ¸¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î°Õ¼±¤Ç¼«Á³¤È¤ä¤»¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡ØÄ«¤ä¤»½¬´·¡Ù4¤Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µ¯¾²¸å¤Î¹ÔÆ°¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸ú²Ì¤¬¤°¡Á¤ó¤È¥¢¥Ã¥×¡£1ÆüÃæ¤ä¤»¤ä¤¹¤¤ÂÎ¤òºî¤ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡ª
ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¿çÌ²¥Û¥ë¥â¥ó¡Ö¥á¥é¥È¥Ë¥ó¡×¤ÎÊ¬Èç¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¡£ÂÎ¤ÎÆ¯¤¤ò³èÈ¯¤Ë¤¹¤ë¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢³èÆ°¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âå¼Õ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÂÃ±Õ¤ÎÊ¬Èç¤¬¸º¤ê¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Î»¨¶Ý¤¬ÈË¿£¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¿©¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¶Ý¤¬Ä²¤ËÆþ¤ê¡¢»éËÃ¤ÎÃßÀÑ¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡ÖÃ»º¿»éËÃ»À¡×¤ÎÆ¯¤¤òÁË³²¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶Ý¤ò¼è¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢µ¯¤¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¤¦¤¬¤¤¤ä»õËá¤¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²¹¤«¤¤ÇòÅò¤ò°û¤à¤³¤È¤Ç¡¢¿çÌ²Ãæ¤Ë¼º¤Ã¤¿¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Ä¤Ä¡¢°ßÄ²¤ò¤ä¤µ¤·¤¯»É·ã¡£¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÇÓÊØ¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿·ì±Õ¤Î½Û´Ä¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤ë¸ú²Ì¤â¡£
¿©¤ÙÊª¤ò¾Ã²½¡¦µÛ¼ý¤¹¤ëºÝ¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤¬¤â¤Ã¤È¤â¹â¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÄã²¼·¹¸þ¤Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ä«¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¿©»ö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸úÎ¨¤è¤¯»éËÃ¤òÇ³¾Æ¤µ¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£°ìÆü¤Î¿©»öÎÌ¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢Ä«£µ¡§Ãë£³¡§Ìë£²¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£Ãº¿å²½Êª¤Ê¤É¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤á¤Î¤â¤Î¤â¡¢Ä«¿©¤Ç¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿Ä«¿©¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ê¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¿·ÄÄÂå¼Õ¤ò¹â¤á¡¢¶ÚÆù¤Î¤â¤È¤Ë¤â¤Ê¤ëÎÉ¼Á¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡£Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¿©ÊªÁ¡°Ý¤äÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
POINT
Íñ¤äÆ¦Îà¡¢Æ¦Æý¤Ê¤É¤Ç¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¡£Æù¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ï»é¼Á¤¬¾¯¤Ê¤¤ÀÖ¿È¤òÁª¤ó¤Ç¡£ÌîºÚ¤ä¤¤Î¤³Îà¤Ï¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ì¤ÆÄ²Æâ´Ä¶¤Ë¤â¡ý¡£ÇòÊÆ¤ò¸¼ÊÆ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó¤¬¥¢¥Ã¥×¡ª
ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÄ«¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¡£
Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤ÎÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
Y's¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¹ÈøÅý³ç±¡Ä¹¡£°å³ØÇî»Î¡£Æâ²Ê°å¡¢ÈéÉæ²Ê°å¡¢´ã²Ê°å¡¢¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥É¥¯¥¿¡¼¡ÊÆüËÜ¹³²ÃÎð°å³Ø²ñÇ§Äê°å¡Ë¡£¼«¿È¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È·Ð¸³¤«¤é¡¢·ò¹¯Åª¤Ë¤ä¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÈþ½¬´·¡×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØË»¤·¤¯¤Æ¤â15Ô¤ä¤»¤ÆÆóÅÙ¤ÈÂÀ¤é¤Ê¤¤Èþ½¬´·¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÆüÈæÌîº´ÏÂ»ÒÀèÀ¸¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î°Õ¼±¤Ç¼«Á³¤È¤ä¤»¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡ØÄ«¤ä¤»½¬´·¡Ù4¤Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µ¯¾²¸å¤Î¹ÔÆ°¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸ú²Ì¤¬¤°¡Á¤ó¤È¥¢¥Ã¥×¡£1ÆüÃæ¤ä¤»¤ä¤¹¤¤ÂÎ¤òºî¤ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡ª
ÂÎ¤Î¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤ë¡ª¡ØÄ«¤Î¤ä¤»½¬´·¡Ù
➀ÌÜ³Ð¤á¤¿¤éÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤ë
ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¿çÌ²¥Û¥ë¥â¥ó¡Ö¥á¥é¥È¥Ë¥ó¡×¤ÎÊ¬Èç¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¡£ÂÎ¤ÎÆ¯¤¤ò³èÈ¯¤Ë¤¹¤ë¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢³èÆ°¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âå¼Õ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢°û¿©Á°¤Ë¤¦¤¬¤¤¡¦»õËá¤¤ò¤¹¤ë
Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÂÃ±Õ¤ÎÊ¬Èç¤¬¸º¤ê¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Î»¨¶Ý¤¬ÈË¿£¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¿©¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¶Ý¤¬Ä²¤ËÆþ¤ê¡¢»éËÃ¤ÎÃßÀÑ¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡ÖÃ»º¿»éËÃ»À¡×¤ÎÆ¯¤¤òÁË³²¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶Ý¤ò¼è¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢µ¯¤¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¤¦¤¬¤¤¤ä»õËá¤¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£¥³¥Ã¥×°ìÇÕ¤ÎÇòÅò¤ò°û¤à
²¹¤«¤¤ÇòÅò¤ò°û¤à¤³¤È¤Ç¡¢¿çÌ²Ãæ¤Ë¼º¤Ã¤¿¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Ä¤Ä¡¢°ßÄ²¤ò¤ä¤µ¤·¤¯»É·ã¡£¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÇÓÊØ¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿·ì±Õ¤Î½Û´Ä¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤ë¸ú²Ì¤â¡£
¤Ä«¿©¤ÏÉ¬¤º¿©¤Ù¤ë
¿©¤ÙÊª¤ò¾Ã²½¡¦µÛ¼ý¤¹¤ëºÝ¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤¬¤â¤Ã¤È¤â¹â¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÄã²¼·¹¸þ¤Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ä«¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¿©»ö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸úÎ¨¤è¤¯»éËÃ¤òÇ³¾Æ¤µ¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£°ìÆü¤Î¿©»öÎÌ¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢Ä«£µ¡§Ãë£³¡§Ìë£²¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£Ãº¿å²½Êª¤Ê¤É¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤á¤Î¤â¤Î¤â¡¢Ä«¿©¤Ç¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿Ä«¿©¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ê¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¿·ÄÄÂå¼Õ¤ò¹â¤á¡¢¶ÚÆù¤Î¤â¤È¤Ë¤â¤Ê¤ëÎÉ¼Á¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡£Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¿©ÊªÁ¡°Ý¤äÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
POINT
Íñ¤äÆ¦Îà¡¢Æ¦Æý¤Ê¤É¤Ç¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¡£Æù¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ï»é¼Á¤¬¾¯¤Ê¤¤ÀÖ¿È¤òÁª¤ó¤Ç¡£ÌîºÚ¤ä¤¤Î¤³Îà¤Ï¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ì¤ÆÄ²Æâ´Ä¶¤Ë¤â¡ý¡£ÇòÊÆ¤ò¸¼ÊÆ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó¤¬¥¢¥Ã¥×¡ª
ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÄ«¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¡£
Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤ÎÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
ÆüÈæÌîº´ÏÂ»ÒÀèÀ¸
Y's¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¹ÈøÅý³ç±¡Ä¹¡£°å³ØÇî»Î¡£Æâ²Ê°å¡¢ÈéÉæ²Ê°å¡¢´ã²Ê°å¡¢¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥É¥¯¥¿¡¼¡ÊÆüËÜ¹³²ÃÎð°å³Ø²ñÇ§Äê°å¡Ë¡£¼«¿È¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È·Ð¸³¤«¤é¡¢·ò¹¯Åª¤Ë¤ä¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÈþ½¬´·¡×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØË»¤·¤¯¤Æ¤â15Ô¤ä¤»¤ÆÆóÅÙ¤ÈÂÀ¤é¤Ê¤¤Èþ½¬´·¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2023Ç¯2·î2Æü¹æ¤è¤ê¡Ë
2½µ´Ö¡ß·×30Ê¬¤ÇÂÎ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª¡ØÁé¤»¤ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡Ù¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë¤¹¤ë4¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ï¡©
¡Ö1Æü1ËüÊâ¤Ï¸Å¤¤⁉¡×¡Ö»éËÃ¤òÍî¤È¤¹¤Ê¤é¶õÊ¢»þ¡× Áé¤»¤ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Î¿·¾ï¼±£·
´ØÏ¢µ»ö
2½µ´Ö¡ß·×30Ê¬¤ÇÂÎ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª¡ØÁé¤»¤ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡Ù¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë¤¹¤ë4¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ï¡©
¡Ö1Æü1ËüÊâ¤Ï¸Å¤¤⁉¡×¡Ö»éËÃ¤òÍî¤È¤¹¤Ê¤é¶õÊ¢»þ¡× Áé¤»¤ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Î¿·¾ï¼±£·