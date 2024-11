タニタは11月7日、SNKとのコラボレーション製品である業務用体組成計「マルチ周波数体組成計 THE KING OF FIGHTERS モデル」と歩数計「3D(3軸加速度)センサー搭載歩数計 NEOGEO モデル」、温湿度計「デジタル温湿度計 NEOGEO モデル」「同 THE KING OF FIGHTERS モデル」を発売しました。

計測後に「KOF ’98」が遊べる業務用体組成計

マルチ周波数体組成計は、主にフィットネスジムや病院などに設置されている業務用体組成計のフラッグシップモデル「MC-980A-N plus」をカスタマイズした製品。本体にはゲームコントローラーが接続されていて、本体に搭載する10.4型のタッチパネル付き液晶画面で格闘ゲーム「THE KING OF FIGHTERS ’98」をプレイすることができます。

SNKが「KOF」シリーズの第1作「KOF ’94」を発売して30周年を迎えたことを記念して企画された今回のコラボ。7日に開催されたプレス向けの体験取材会では、SNK代表取締役社長の松原健二氏とタニタ代表取締役社長の谷田千里氏がKOF ’98で対戦するデモが披露されました。松原市は不知火舞、テリー・ボガード、麻宮アテナを、谷田氏は八神庵、大門五郎、キングを選択。一進一退の攻防を繰り広げ、谷田氏が勝利を収めました。

ゲームを健康づくりのきっかけにしてほしいという考えから、体組成を計測するとゲームがプレイ可能になる仕様。価格は220万円(税込)の受注販売です。

歩数計と温湿度計も発売

歩数計は、SNKのゲーム機「NEOGEO」ロゴをデザイン。設定不要ですぐに使用でき、3Dセンサーの搭載により装着する場所を選ばないのが特徴です。価格は3520円(税込)。

温湿度計は、NEOGEOロゴのデザインとKOFシリーズの登場キャラクター・草薙京の2種類のデザインをラインアップしています。コンパクトな形状で、マグネット、壁掛け、置き式の3方式で設置できます。価格は3520円(税込)。歩数計と温湿度計はタニタオンラインショップの限定販売です。

