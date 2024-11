¥Ñ¥ë¥¹Éý²ÄÊÑ¼°¥Ô¥³¥ì¡¼¥¶¡¼À¾ÆüËÜ½éÆ³Æþ¡ª¤Þ¤æ¤ê¤ÊclinicÌ¾¸Å²°±É

まゆりなclinic名古屋栄では、2024年11月に2台目のピコレーザーを導入。

まゆりなclinic名古屋栄

所在地 : 〒460-0008 名古屋市中区栄3-27-1 SAKAE PLACE3階

矢場町駅 徒歩2分/栄駅 徒歩5分

TEL : 052-238-0731

営業時間: 月金土 11:00〜20:00、水木日 10:00〜19:00/火曜定休

HP : https://mayurina-clinic.com/

まゆりなclinic名古屋栄では、2024年11月に2台目のピコレーザーを導入。

Discovery PICO VarioPulse Technologyは、従来のDiscovery PICO PLUSの後継機になります。

米国キュテラ社のピコレーザー(エンライトンSR)に続き2台目の導入となり、ピコレーザー施術枠を大幅にすることができました。

Discovery PICO VarioPulse Technologyは日本国内では2番目、西日本では初の導入になります。

■ピコレーザーはシミやタトゥーを除去するためのレーザーです。

まゆりなclinic名古屋栄で行ったアンケート結果を見ると、シミが気になる方は約半数ほど。

シミ治療であればピコレーザーが主流になっています。

アンケート結果

※実施期間:2024年10月16日〜10月20日/モニター提供元:Fastask(株式会社ジャストシステム)

■パルス幅が可変式のピコレーザー『Discovery PICO VarioPulse Technology』

まゆりなclinic名古屋栄では、米国キュテラ社のエンライトンSRというピコレーザーに続き2台目のピコレーザーになります。

『Discovery PICO VarioPulse Technology』の特長は、ピコレーザーのパルス幅が可変式になっていることです。

ピコレーザーの「ピコ」とは、1兆分の1の単位のことです。

ピコレーザーの照射時間がピコ秒単位ということでピコレーザーと呼ばれています。

ピコ秒単位であってもピコレーザーの機種によって照射時間が長いものと短いものがあります。

そのパルス幅が可変式であることで、病変や患者様の希望に応じたパルス幅を選択できるようになります。

パルス幅が長いまたは短いことによる一般的に言われているメリット/デメリットは以下の通りです。

それぞれのパルス幅によるメリット、デメリット

■シミ治療は、クリニックに相談しましょう。

アンケートのようにシミを治したい方は多くいます。

インターネットやSNSなどさまざまな情報で溢れかえっていますが、まずはシミ治療の経験が多いドクターに相談することが大切です。

テレビや雑誌に掲載されているシミ取りクリームなどの薬品や化粧品では、シミの除去は困難です。

また、不適切な処置で悪化してしまう場合もあります。

安全にしっかり治すには、専門のクリニックに相談しましょう。

※Discovery PICO VarioPulse Technologyについて

・未承認医薬品等:Discovery PICO VarioPulse Technologyは、日本国内未承認器機です。

・入手経路:医師の判断のもと、Big Blue株式会社を通じてイタリアのQuantaSystem社より個人輸入手続きを行ったものです。

・国内の承認器機の有無:同一の性能を有する他の国内承認機等はありません。

・諸外国における安全性などに係る情報:諸外国における安全性等に係る情報:重大な副作用などの報告はございません。

