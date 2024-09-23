¸¤¤¬¿Í¤Ë¡Ø¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È5Áª¡¡°¦¸¤¤¬·ù¤¬¤ë¹Ô°Ù¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤Èµ¯¤³¤ë°±Æ¶Á¤È¤Ï¡©
¸¤¤¬¿Í¤Ë¡Ø¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È5Áª
»ô¤¤¼ç¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ë¡¢¼Â¤Ï¸¤¤¬¡Ö¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¸¤¤¬¿Í¤Ë¡Ö¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1.¶á¤¯¤ÇÆÍÁ³Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤¹
¸¤¤Ï·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÄ°ÎÏ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶á¤¯¤ÇÆÍÁ³Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤¹¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²¿ÅÙ¤â¸¤¤Î¶á¤¯¤Ë¤ÇÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏÆÍÁ³Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤¹ÉÝ¤¤¿Í¡×¡ÖÍ×Ãí°Õ¿ÍÊª¡×¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.ñÙ¤·¤Æ´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù
°¦¸¤¤ÎÈ¿±þ¤¬²Ä°¦¤¤¤«¤é¤È¡¢¤Ä¤¤¤«¤é¤«¤¦¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£°¦¸¤¤òñÙ¤¹¤è¤¦¤Ë´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨»ô¤¤¼ç¤«¤é¸«¤ÆÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÎ¢ÀÚ¤ê¹Ô°Ù¤È±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½ù¡¹¤Ë¸¤¤«¤é¤Î¿®ÍÑ¤ò¼º¤¤¡¢¡Ö·ù¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¡×¡Ö¤É¤¦¤»¤Þ¤¿´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
3.·ù¤Ê½¤¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¿¨¤ì¤ë
¸¤¤ÏÓÌ³Ð¤¬¤È¤Æ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤Ç¤â¶¯¤¯´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿Í¹©Åª¤Ê¥Ë¥ª¥¤¡Ê¹á¿å¤ä¥¿¥Ð¥³¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ê¤É¡Ë¤ÏÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿½¤¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤Þ¤Þ°¦¸¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢°¦¸¤¤Ï¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Âç¹¥¤¤Ê¤Ï¤º¤Î»ô¤¤¼ç¤Ë·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¶á¤Å¤«¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë·Ù²ü¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢°¦¸¤¤È¿¨¤ì¹ç¤¦Á°¤Ë¸¤¤¬·ù¤¬¤ë¥Ë¥ª¥¤¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4.¿©»öÃæ¤ä¿çÌ²¤ò¼ÙËâ¤µ¤ì¤ë
¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿©»ö¤ä¿çÌ²¤ÏÀ¸¤¤ë¾å¤Ç¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¤Ë¿¨¤ì¤¿¤êÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤È¼ÙËâ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êµÙÍÜ¤ò¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©»öÃæ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ËÜÇ½Åª¤Ë¼è¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤Áá¿©¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿çÌ²Ãæ¤Ë¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÅÓÃ¼¤Ë·Ù²ü¿´¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¤¤âÂ¿¤¤¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
5.¤·¤Ä¤³¤¯¤«¤Þ¤¤Â³¤±¤ë
¸¤¤Ï»ô¤¤¼ç¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ»ÍÏ»»þÃæ¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë°¦¸¤¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤«¤Þ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢»ÍÏ»»þÃæÎÙ¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢°¦¸¤¤ÎµÙ¤à»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï»ô¤¤¼ç¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤ê¡¢¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤â¶¯¤¤ÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡ØÊ¬Î¥ÉÔ°Â¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¤¤â¤¤¤ë¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°¦¸¤¤¬·ù¤¬¤ë¹Ô°Ù¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤Èµ¯¤³¤ë°±Æ¶Á
¾åµ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê°¦¸¤¤¬·ù¤¬¤ë¹Ô°Ù¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°±Æ¶Á¤¬µ¯¤³¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤Þ¤º¡¢°¦¸¤¤«¤é¤Î¿®Íê¤¬¼º¤ï¤ì¡¢´Ø·¸À¤¬Êø¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ô¤¤¼ç¤¬¤¤¤ë¤ÈÈè¤ì¤ë¡×¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¡¢¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¿©ÍßÉÔ¿¶¤ä¸µµ¤¾Ã¼º¤È¤¤¤Ã¤¿Ýµ¾É¾õ¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌäÂê¹ÔÆ°¤òÉÑÈË¤Ëµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤·¤Ä¤±ÌÌ¤Ç¤Î°±Æ¶Á¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°¦¸¤¤¬·ù¤¬¤ë¹Ô°Ù¤Ï°Õ¼±Åª¤Ë²þÁ±¤·¡¢¶¯¸Ç¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£¼Â¤Ï»ô¤¤¼ç¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¹Ô°Ù¤ÎÃæ¤Ë¡¢°¦¸¤¤¿¤Á¤¬¡Ö¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀÚ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¹Ô°Ù¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤ÊNG¹Ô°Ù¤òÄ¾¤·¡¢°¦¸¤¤¬²÷Å¬¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£