¹ñºÝ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤ÎSNS¤â¡È±ê¾å¡É¡ÄÆüËÜÀï¤ÇÊªµÄ¤Î¡ÉÌµºî°Ù¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡ÉÈãÈ½¤ËÊ©»æ¤ÏÈ¿ÏÀ¡Ö±¿Ì¿¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÁª¤ó¤À¡×¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
ºØÆ£¤ò°ìËÜ¤ÇÇË¤Ã¤¿¥ê¥Í¡¼¥ë¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÊ¨¤ÊÖ¤Ã¤¿¡£(C)Getty Images
¡¡Ê¸»úÄÌ¤ê¤ÎÄº¾å·èÀï¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡È³×¿·µ»½Ñ¡É¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ8·î3Æü¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»¤Ïº®¹çÃÄÂÎÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£¸ÞÎØ¤ÎÆ±¶¥µ»¤ÎºÇ½ª¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿·è¾¡¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¡¢ÆüËÜ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬·ãÆÍ¡£Á°¼Ô¤¬3ÂÐ4¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢¸å¼Ô¤¬Ç®¶¸¤ÎÃæ¤ÇÂç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤·¤Î¼ÁÁÇ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡© ¥Ñ¥ê¸ÞÎØÁª¼êÂ¼¤ÎÁ´ÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡4ÀïÀè¾¡Êý¼°¤Î»î¹ç¤ÏÆüËÜ¤¬3¾¡1ÇÔ¤ÈÀè¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬¼¹Ç°¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤òÈäÏª¡£°¤Éô°ìÆó»°¤È¹â»ÔÌ¤Íè¤¬Ï¢ÇÔ¤·¡¢±¿Ì¿¤ÎºÇ½ª·èÀï¤ÏÂè7»î¹ç¤ÎÂåÉ½Àï¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÃêÁª¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤ÎÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë»î¹ç³¬µé¤ò·è¤á¤ë¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬É½µ¤µ¤ì¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤«¤é¡Ö¡Ü90Kg¡×¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥Ô¥¿¥ê¡£º£Âç²ñ¤Î100¥¥íÄ¶µé¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î±ÑÍº¥Æ¥Ç¥£¡¦¥ê¥Í¡¼¥ë¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢²ñ¾ì¤ÏÇ®¶¸¤ÎÔ°ÔÆ¤È²½¤·¤¿¡£
¡¡³«ºÅ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¥Ù¥¹¥È¤Ê·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÄÂÎÀï¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÆÆ£Î©¤¬É¬»à¤Ë¿©¤¤²¼¤¬¤ë¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÂçÆâ´¢¤ê¤Ç°ìËÜÉé¤±¡£¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Ë²ñ¾ì¤Î´ÑµÒ¤Ï¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÃêÁª¤ËÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Î¥ß¥¹²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤Î¤Ï¹ñºÝ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¡×¤È¡È½ÐÍè¥ì¡¼¥¹¡É¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿µ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥é¥ó¥¹ÍÍø¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿Ìµºî°Ù¤Ê·èÄêÊý¼°¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡¹¤«¤é¤Î°Õ¸«¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊª¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤òÁàºî¤¹¤ë¡ÖÀÕÇ¤¡×¤ò»ý¤Ä¹ñºÝ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤ÎSNS¤Ë¤Ï¡¢ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²ñ¸å¤Ë¸ø¼°Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿Èà¤é¤Ï¡Ö²áµîºÇ¹â¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÆüËÜ¤¬°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½ÀÆ»¤Î90Ê¬¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÎ¾¹ñ¤Î»àÆ®¤òÀä»¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Æ¥Ç¥£¡¦¥ê¥Í¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òËÉ±Ò¤¹¤ë¤¿¤á1ÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2ÅÙ¤â¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¡ÖËÜÅö¤Î¾¡¼Ô¤ÏÆüËÜ¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÉÔ¸øÊ¿¤À¡×¡Ö¹ó¤¤ÃãÈÖ¤À¡×¡Ö½ÀÆ»¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÀ¤³¦¤Î¾Ð¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö2ÅÙ¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¡©Áª¤ó¤À¤Î¤ÏÃ¯¤À¡×¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò´Þ¤á¡¢Á´¤Æ¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈµêÃÆ¤¹¤ë°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ò´Þ¤á¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹Â¦¤Ï¡¢¥Î¥ß¥¹²ñÄ¹¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¾¡Éé¤¬¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸øÀµ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£Æü´©»æ¡ØLe Telegramme¡Ù¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÃêÁªÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÁÔÂç¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÏÆüËÜ¤òµã¤«¤»¤¿¡×¤È¥ê¥Ý¡¼¥È¡£¤µ¤é¤Ë¥é¥¸¥ª¶É¡ØEurope1¡Ù¤â¡Ö±¿Ì¿¤¬¥Æ¥Ç¥£¡¦¥ê¥Ê¡¼¥ë¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¡£±¿Ì¿¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÁª¤ó¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤ÏÀÁè¤ò¸Æ¤ó¤Àº£²ó¤ÎÁªÄêÊýË¡¡£¤½¤ÎÈ¿È¯°Õ¸«¤ÎÂ¿¤µ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¼êË¡¤Ï½Ï¹Í¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]