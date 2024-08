5人囃子と獅子舞も！アトレ新浦安「浦安の伝統芸能を楽しめる夏祭り」

アトレ新浦安では、浦安の伝統芸能楽しめる夏祭りを開催します。

2024年8月3日(土)は、「浦安囃子保存会のお囃子」「浦安お洒落保存会のお洒落(おしゃらく)踊り」「浦安市婦人の会連合会の盆踊り」、2024年8月4日(日)は、お祭り気分が楽しめる段ボールこども神輿を担げるイベントとこども縁日を楽しめます。

■2024年8月3日(土)は、浦安の伝統芸能を楽しめるイベントを開催

浦安囃子保存会による、5人囃子と獅子舞をはじめ、(浦安市無形文化遺産に指定)

盆踊りでは、浦安市民にとって、ふと懐かしさを感じられる楽曲を用意。

館内で夏祭り気分を味わいながら一緒に踊りを踊れます。

また、お洒落踊りでは、三味線や唄、踊りで構成される伝統芸能を楽しめます。

(千葉県指定無形文化財に指定)

日程 :2024年8月3日(土)

時間 :(1) 浦安囃子保存会のお囃子 11:00〜11:30<獅子舞、5人囃子>

(2) 浦安市婦人の会連合会の盆踊り 11:30〜11:50<館内の練り歩き有り>

(3) 浦安お洒落保存会のお洒落踊り 13:30〜14:00<三味線、唄、踊り>

場所 :1Fガーデンテラス

参加費:無料(自由観覧)

協力 :浦安囃子保存会、浦安市婦人の会連合会、浦安お洒落保存会、

浦安市郷土博物館、浦安市市民活動センター

※イベント詳細はこちら:

https://www.atre.co.jp/shin_urayasu/news/3369/

■2024年8月1日(木)〜8月5日(月)の期間、お神輿展示を実施

【お神輿展示】

内容:地域のお祭りで実際に使用されているこども神輿を展示します。

期間:2024年8月1日(木)〜8月5日(月)

場所:2F有隣堂横

協力:入船東エステート自治会

■2024年8月4日(日)は、お祭り気分が楽しめる段ボールこども神輿とこども縁日を開催

【こども神輿が担げるお神輿体験イベント】

内容 :段ボールこども神輿を担いで館内を練り歩きます!

日時 :2024年8月4日(日) 11:00〜11:30

場所 :1Fガーデンテラス

定員 :64名(先着順)

参加費:無料

【こども縁日】

内容 :アトレ新浦安でお買い物した方に参加できる縁日イベント

射的やヨーヨー釣りを親子で楽しめます。

日時 :2024年8月4日(日) 12:00〜16:30(最終入場16:00)

場所 :1Fガーデンテラス

定員 :300名(先着順)

参加条件:おひとり様、当日のお買上げレシート税込1,000円以上のご提示(合算可)

※イベント詳細はこちら:

https://www.atre.co.jp/shin_urayasu/news/3371/

「アトレ新浦安」施設概要

施設名 :アトレ新浦安

所在地 :千葉県浦安市入船1-1-1

営業時間:10:00〜21:00

※一部、営業時間の異なるショップがあります。

※最新の営業時間はアトレ新浦安のHPを確認してください。

構造 :鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階数 :地上2階

延床面積:14,802平方メートル

店舗面積:7,154平方メートル

店舗数 :67ショップ(2024年7月31日現在)

