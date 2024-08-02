5人囃子と獅子舞も！アトレ新浦安「浦安の伝統芸能を楽しめる夏祭り」

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アトレ新浦安では、浦安の伝統芸能楽しめる夏祭りを開催します。

 

アトレ新浦安「浦安の伝統芸能を楽しめる夏祭り」

 

 

アトレ新浦安では、浦安の伝統芸能楽しめる夏祭りを開催。

2024年8月3日(土)は、「浦安囃子保存会のお囃子」「浦安お洒落保存会のお洒落(おしゃらく)踊り」「浦安市婦人の会連合会の盆踊り」、2024年8月4日(日)は、お祭り気分が楽しめる段ボールこども神輿を担げるイベントとこども縁日を楽しめます。

 

■2024年8月3日(土)は、浦安の伝統芸能を楽しめるイベントを開催

浦安囃子保存会による、5人囃子と獅子舞をはじめ、(浦安市無形文化遺産に指定)

盆踊りでは、浦安市民にとって、ふと懐かしさを感じられる楽曲を用意。

館内で夏祭り気分を味わいながら一緒に踊りを踊れます。

また、お洒落踊りでは、三味線や唄、踊りで構成される伝統芸能を楽しめます。

(千葉県指定無形文化財に指定)

 

日程　：2024年8月3日(土)

時間　：(1) 浦安囃子保存会のお囃子 11:00〜11:30＜獅子舞、5人囃子＞

(2) 浦安市婦人の会連合会の盆踊り 11:30〜11:50＜館内の練り歩き有り＞

(3) 浦安お洒落保存会のお洒落踊り 13:30〜14:00＜三味線、唄、踊り＞

場所　：1Fガーデンテラス

参加費：無料(自由観覧)

協力　：浦安囃子保存会、浦安市婦人の会連合会、浦安お洒落保存会、

浦安市郷土博物館、浦安市市民活動センター

※イベント詳細はこちら：
https://www.atre.co.jp/shin_urayasu/news/3369/

 

■2024年8月1日(木)〜8月5日(月)の期間、お神輿展示を実施

【お神輿展示】

内容：地域のお祭りで実際に使用されているこども神輿を展示します。

期間：2024年8月1日(木)〜8月5日(月)

場所：2F有隣堂横

協力：入船東エステート自治会

 

 

■2024年8月4日(日)は、お祭り気分が楽しめる段ボールこども神輿とこども縁日を開催

【こども神輿が担げるお神輿体験イベント】

内容　：段ボールこども神輿を担いで館内を練り歩きます！

日時　：2024年8月4日(日) 11:00〜11:30

場所　：1Fガーデンテラス

定員　：64名(先着順)

参加費：無料

 

 

【こども縁日】

内容　　：アトレ新浦安でお買い物した方に参加できる縁日イベント

射的やヨーヨー釣りを親子で楽しめます。

日時　　：2024年8月4日(日) 12:00〜16:30（最終入場16:00)

場所　　：1Fガーデンテラス

定員　　：300名(先着順)

参加条件：おひとり様、当日のお買上げレシート税込1,000円以上のご提示(合算可)

※イベント詳細はこちら：
https://www.atre.co.jp/shin_urayasu/news/3371/

 

 

「アトレ新浦安」施設概要

施設名　：アトレ新浦安

所在地　：千葉県浦安市入船1-1-1

営業時間：10:00〜21:00

※一部、営業時間の異なるショップがあります。

※最新の営業時間はアトレ新浦安のHPを確認してください。

構造　　：鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階数　　：地上2階

延床面積：14,802平方メートル

店舗面積：7,154平方メートル

店舗数　：67ショップ(2024年7月31日現在)

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