5人囃子と獅子舞も！アトレ新浦安「浦安の伝統芸能を楽しめる夏祭り」
アトレ新浦安では、浦安の伝統芸能楽しめる夏祭りを開催します。
アトレ新浦安「浦安の伝統芸能を楽しめる夏祭り」
アトレ新浦安では、浦安の伝統芸能楽しめる夏祭りを開催。
2024年8月3日(土)は、「浦安囃子保存会のお囃子」「浦安お洒落保存会のお洒落(おしゃらく)踊り」「浦安市婦人の会連合会の盆踊り」、2024年8月4日(日)は、お祭り気分が楽しめる段ボールこども神輿を担げるイベントとこども縁日を楽しめます。
■2024年8月3日(土)は、浦安の伝統芸能を楽しめるイベントを開催
浦安囃子保存会による、5人囃子と獅子舞をはじめ、(浦安市無形文化遺産に指定)
盆踊りでは、浦安市民にとって、ふと懐かしさを感じられる楽曲を用意。
館内で夏祭り気分を味わいながら一緒に踊りを踊れます。
また、お洒落踊りでは、三味線や唄、踊りで構成される伝統芸能を楽しめます。
(千葉県指定無形文化財に指定)
日程 ：2024年8月3日(土)
時間 ：(1) 浦安囃子保存会のお囃子 11:00〜11:30＜獅子舞、5人囃子＞
(2) 浦安市婦人の会連合会の盆踊り 11:30〜11:50＜館内の練り歩き有り＞
(3) 浦安お洒落保存会のお洒落踊り 13:30〜14:00＜三味線、唄、踊り＞
場所 ：1Fガーデンテラス
参加費：無料(自由観覧)
協力 ：浦安囃子保存会、浦安市婦人の会連合会、浦安お洒落保存会、
浦安市郷土博物館、浦安市市民活動センター
※イベント詳細はこちら：
https://www.atre.co.jp/shin_urayasu/news/3369/
■2024年8月1日(木)〜8月5日(月)の期間、お神輿展示を実施
【お神輿展示】
内容：地域のお祭りで実際に使用されているこども神輿を展示します。
期間：2024年8月1日(木)〜8月5日(月)
場所：2F有隣堂横
協力：入船東エステート自治会
■2024年8月4日(日)は、お祭り気分が楽しめる段ボールこども神輿とこども縁日を開催
【こども神輿が担げるお神輿体験イベント】
内容 ：段ボールこども神輿を担いで館内を練り歩きます！
日時 ：2024年8月4日(日) 11:00〜11:30
場所 ：1Fガーデンテラス
定員 ：64名(先着順)
参加費：無料
【こども縁日】
内容 ：アトレ新浦安でお買い物した方に参加できる縁日イベント
射的やヨーヨー釣りを親子で楽しめます。
日時 ：2024年8月4日(日) 12:00〜16:30（最終入場16:00)
場所 ：1Fガーデンテラス
定員 ：300名(先着順)
参加条件：おひとり様、当日のお買上げレシート税込1,000円以上のご提示(合算可)
※イベント詳細はこちら：
https://www.atre.co.jp/shin_urayasu/news/3371/
「アトレ新浦安」施設概要
施設名 ：アトレ新浦安
所在地 ：千葉県浦安市入船1-1-1
営業時間：10:00〜21:00
※一部、営業時間の異なるショップがあります。
※最新の営業時間はアトレ新浦安のHPを確認してください。
構造 ：鉄骨造、鉄筋コンクリート造
階数 ：地上2階
延床面積：14,802平方メートル
店舗面積：7,154平方メートル
店舗数 ：67ショップ(2024年7月31日現在)
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