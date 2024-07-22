UNIS、1stシングル「CURIOUS」GLOW-Zバージョンのコンセプトフォト第1弾を公開

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UNISが、180度異なる魅力を披露した。

彼女たちは本日（22日）0時、公式SNSを通じて1stシングル「CURIOUS」のGLOW-Zバージョンのコンセプトフォトを公開した。

GLOW-Zバージョンは、先立って公開されたNEW-Zバージョンとは異なる雰囲気を醸し出している。UNISは全体的に夏の温かい雰囲気に変身した。今回のコンセプトフォトでは、これまで見られなかったUNISのナチュラルな魅力を感じることができる。

写真の中のメンバーたちは、ナチュラルな姿から出る初々しいビジュアルを誇った。GenZ世代の魅力を盛り込んだUNISの感覚的なスタイリングも目を引く。彼女たちは、カジュアル＆スポーティなスタイリングで茶目っ気溢れる少女の姿をより一層引き立てた。

「CURIOUS」は、彼女たちが3月に発売した1stミニアルバム「WE UNIS」以来、約5ヶ月ぶりに発売するシングルだ。今回のアルバムには人々の好奇心を刺激するUNISの新しい魅力が盛り込まれている。UNISは前作とは全く違う大胆な音楽的変身を試み、8人の少女のギャップを披露する予定だ。

UNISは8月6日、1stシングル「CURIOUS」でカムバックする。