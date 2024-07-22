UNIS、1stシングル「CURIOUS」GLOW-Zバージョンのコンセプトフォト第1弾を公開
彼女たちは本日（22日）0時、公式SNSを通じて1stシングル「CURIOUS」のGLOW-Zバージョンのコンセプトフォトを公開した。
GLOW-Zバージョンは、先立って公開されたNEW-Zバージョンとは異なる雰囲気を醸し出している。UNISは全体的に夏の温かい雰囲気に変身した。今回のコンセプトフォトでは、これまで見られなかったUNISのナチュラルな魅力を感じることができる。
「CURIOUS」は、彼女たちが3月に発売した1stミニアルバム「WE UNIS」以来、約5ヶ月ぶりに発売するシングルだ。今回のアルバムには人々の好奇心を刺激するUNISの新しい魅力が盛り込まれている。UNISは前作とは全く違う大胆な音楽的変身を試み、8人の少女のギャップを披露する予定だ。
UNISは8月6日、1stシングル「CURIOUS」でカムバックする。
UNIS 1st Single ‘CURIOUS’- UNIS (@UNIS_offcl) July 21, 2024
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