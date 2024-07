³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ØÂ¨»þ¸ò´¹¡ª¥æ¥¢¥Í¥Ã¥È¡ÖÀ¸¤­¥Ý¥¤-¼Ì¿¿¤ÈÊâ¿ô¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥È¡ª¼ê·Ú¤Ç´ÊÃ±¥Ý¥¤³è¥¢¥×¥ê¡×

ユアネットは、まるで「生きてるだけでポイ活」できるiPhone向けアプリ「生きポイ-写真と歩数でポイントゲット!手軽で簡単ポイ活アプリ」をリリースしました。

ユアネット「生きポイ」

サービス名: 生きポイ-写真と歩数でポイントゲット!手軽で簡単ポイ活アプリ

価格 : 無料

ストアURL :

https://apps.apple.com/jp/app/id6502510137

【楽天ポイントをもらうには?】

各コンテンツの条件を達成するとメダルを獲得できます。

メダルを一定数集めると楽天ポイントへ即時交換することができます。

※楽天ポイント以外にも、交換先のラインナップは今後増やしていく予定です。

【いのちの炎をできるだけ長く燃やし続けよう】

・炎はだんだん小さくなり、何もしないと40分で消えてしまいます。

定期的に薪をくべて出来るだけ長く燃やし続けよう!

・アイテム「ねずのばん」を使えば、その間は何もしなくても火が燃え続けます。

まとめて使えば最大10時間放置することができます。

・炎が消えそうなときに通知でお知らせを受け取ったり、ウィジェットをホーム画面に設置することで、薪のくべ忘れ防止に役立ちます。

・記録は1日ごとにリセット。

その日の中で一番長く燃え続けた記録に応じて、翌日にメダルがもらえます。

(30分ごとにメダル3枚、さらに6時間ごとにボーナスあり。)

頑張り次第では1日で大量に獲得することも可能です。

【写真を撮影してメダル獲得】

・どんな写真でもOK!アプリのカメラで写真を撮るだけでメダルがすぐにもらえます。

【歩数1,000歩からメダルに交換】

・iPhoneが計測した歩数をメダルに交換できます。

毎日1,000歩ごとに交換できるので、普段の生活で自然に増えていた歩数を有効活用できます。

