「PlayStation Network」にて接続障害が7月1日23時55分ごろより発生。オンラインサービスが利用できない状態に
【PlayStation Network：障害発生】
7月1日23時55分ごろ 発生
7月1日23時55分ごろ 発生
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、ネットワークサービス「PlayStation Network」において、7月1日23時55分頃より障害が発生していると発表した。
現在、PSNを利用する多くのオンラインゲームでサーバーに接続できない状態となっているほか、PlayStation Storeが利用できない状態となっており、「Ask PlayStation JP」公式Xアカウントでは調査及び復旧作業を実施中としている。
□「PSNサービスステータス」のページ
【PlayStation™Network障害発生のご案内】- Ask PlayStation JP (@AskPS_JP) July 1, 2024
ただいま、PlayStation™Network（PlayStation®Store含む）をご利用いただけない場合がございます。
お客様にはご不便をおかけし大変申し訳ございません。
調査及び復旧作業を行っておりますので、いましばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。 pic.twitter.com/NEwJw57fx3
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