【PlayStation Network：障害発生】
7月1日23時55分ごろ 発生

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、ネットワークサービス「PlayStation Network」において、7月1日23時55分頃より障害が発生していると発表した。

　現在、PSNを利用する多くのオンラインゲームでサーバーに接続できない状態となっているほか、PlayStation Storeが利用できない状態となっており、「Ask PlayStation JP」公式Xアカウントでは調査及び復旧作業を実施中としている。

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