¸¤¤Ë¡Ø¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎË¬Ìä¥É¥Ã¥¥ê¡Ù»Å³Ý¤±¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡Ä¤â¤Ï¤ä¡Ø¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤Ë¤Ê¤ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤È40ËüºÆÀ¸¡ÖÂ¹¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÀä»¿
¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤µ¤ó¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ø¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¥É¥Ã¥°¤Î¥â¥³¡×¤ÎÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¡£Æ°²è¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç40Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´î¤ó¤Ç½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ´é¤æ¤ë¤æ¤ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö´°Á´¤Ë¤ªÂ¹¤Á¤ã¤ó¾õÂÖ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¸¤¤Ë¡Ø¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎË¬Ìä¥É¥Ã¥¥ê¡Ù»Å³Ý¤±¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡Ä¡Û
¥â¥³¤Á¤ã¤ó¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª
Í¥¤·¤¤¡ÖÆÈ¿È¥¢¥é¥µーÃËÀ¡×¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¡¢¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤Î¡Ö¥â¥³¡×¤Á¤ã¤ó¡£º£²ó¤Ï¥â¥³¤Á¤ã¤ó¤Ë´ò¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤´Î¾¿Æ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¦¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¡¢ÆÍÁ³²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥â¥³¤Á¤ã¤ó¡¢¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©
¥Á¥ã¥¤¥à¤¬ÌÄ¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ò¥¥é¥¥é¤µ¤»¤Æ¸¼´ØÁ°¤Ç¤ªºÂ¤ê¤¹¤ë¥â¥³¤Á¤ã¤ó¡£¤È¤Æ¤â¤ª¾åÉÊ¤Ê¡Ö¤ª½Ð·Þ¤¨¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÈâ¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÃ¯¤¬¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Âç¹¥¤¤Ê2¿Í¤ÎÍèË¬¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯
¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÈâ¤¬³«¤¤¤Æ¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¦¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¸½¤ì¤ë¤È¡¢¥â¥³¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤óÄ·¤Í¤ÆÂç´î¤Ó¡ª¾®¤µ¤Ê¿¬Èø¤ò¤Á¤®¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¡¢´ò¤·¤µ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¼´Ø¤Ç¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÈ¯»¶¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢º£ÅÙ¤Ï¸«»ö¤Ê¡Ö¸¤Áö¤ê¡×¤ÇÉô²°¤Ø¶î¤±Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀª¤¤¤Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÈô¤Ó¾è¤ê¡¢Éô²°Ãæ¤òÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¡ª¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Î¥â¥³¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ª¤â¤Á¤ã¤òÅÏ¤·¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ËÉï¤Ç¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤ªÊÌ¤ì¤Ë¥·¥ç¥ó¥Ü¥ê¤¹¤ë»Ñ¤¬°¦¤ª¤·¤¤
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥â¥³¤Á¤ã¤ó¤ò°Ï¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¡£¤´²ÈÂ²¤Î²ñÏÃ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥â¥³¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¥â¥³¤Á¤ã¤ó¤â¡¢²ÈÂ²¤Î²ñÏÃ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤È»ëÀþ¤òÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤ªÊÌ¤ì¤Î¤È¤¡£¸¼´Ø¤Ç2¿Í¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¥â¥³¤Á¤ã¤ó¤ÎÇØÃæ¤Ï¾®¤µ¤¯´Ý¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥·¥ç¥ó¥Ü¥ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¿¬Èø¤â¤À¤é¤ê¤È¿â¤ì²¼¤¬¤ê¡¢Èá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤ì¤Î¼ä¤·¤µ¤¬Âç¤¤¤Ê¬¡¢¼¡¤Ë²ñ¤¨¤¿¤È¤¤Î´î¤Ó¤âÂç¤¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤´Î¾¿Æµ¢Âð¸å¤Î¼ä¤·¤½¤¦¤Ê´é¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡×¡Ö¤·¤Ã¤Ý²¼¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ÆÀÚ¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤è¤Í¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¥É¥Ã¥°¤Î¥â¥³¡×¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤Î¤æ¤ë¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤Æü¾ïÆ°²è¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìþ¤·¤È¾Ð¤¤¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥â¥³¤Á¤ã¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¥É¥Ã¥°¤Î¥â¥³¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¾®Àô¡¡¤¢¤á
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£