「蒼穹のファフナー」真壁一騎と皆城総士が1位、2位！ グッスマ「PLAMATEA」商品化アンケート結果を発表
5月2日 発表
グッドスマイルカンパニーは5月2日、プラモデルシリーズ「PLAMATEA」の商品化希望アンケート結果を発表した。
今回発表されたのは、2023年12月9日から2024年1月15日まで実施されていたプラモデルシリーズ「PLAMATEA」の商品化希望アンケートの集計結果。第1位と第2位は合わせての発表となり、「蒼穹のファフナー」より真壁一騎と皆城総士がトップを飾る結果となった。
続けて、「スクライド」より劉鳳、ストレイト・クーガーなどが上位にランクイン。上位にはならなかったが、投票が多かった作品として「アズレン」、「ブルアカ」、「NIKKE」などが挙げられており、これらは登場キャラクターが多く、単一のキャラクターとしては上位になりにくい傾向にあるという側面がみられたようだ。
□「PLAMATEA」商品化希望アンケート結果発表のページ
⚡メカスマブログ更新②⚡- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) May 2, 2024
昨日に引き続き、
第1回 #PLAMATEA 商品化希望アンケート
最終結果を発表いたします✨
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本日19時からは
#THE合体 の最終結果を発表！#メカスマ #goodsmile
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