情報が氾濫する現代において、人の気持ちを動かすのは「エンターテインメント性」のあるコンテンツだ。トレンドの発信源であるTikTokは、魅力的なアルゴリズムでユーザーが「好き」と出会える場所となっている。TikTok広告も、エンターテインメントコンテンツとして自然に視聴されるため、ユーザーの視聴態度はポジティブになりやすく、行動変容に繋がりやすい。TikTok for Businessが4月25日(木)に開催するオンラインイベント「 TikTok ForYou Summit 2024 Japan 」では、「広告エンターテインメントで、気持ちが動く。市場が動く。」をテーマに、最新調査で判明した、生活者の心地良さと企業の効果を両立する方法を紐解いていく。さらに、TikTok活用の最新成功事例とマーケティング戦略について、各業界のトップブランドのゲストとともに解説していく。

ブランドマーケティングの持続的な成果と進化

新カテゴリーでの成長戦略とは?

イベントセッションのひとつである「リクルート・サイバーエージェントが切り拓く、成果の再現性をもたらす『データドリブン志向のブランドマーケティング』とは?」では、 ホットペッパービューティー マーケティング室のビューティーマーケティンググループでマネージャーを務める会津祥平氏、サイバーエージェントのインターネット広告事業本部でTikTok局長を務める帆秋大地氏、営業マネージャーを務める本多真菜氏、TikTok for Businessの執行役員の稲垣勇登氏らが登壇する。成果の再現性や継続的な進化に繋がるブランドマーケティングを重視しているというホットペッパーとサイバーエージェント。TikTokは重要なチャネルとして、戦略的に投資を進めているという。そんな両社によるデータドリブンな志向を活かした取り組みの軌跡や、サイバーエージェントが提供する生成AIソリューションの活用を視野に入れた今後の展望について語る。また、「『アウトドア × 鍋』という新しいカテゴリーを生み出したミツカンのデジタルメディア戦略」では、TikTok公式アカウントを通じ、ユーザーのリアルな反応をマーケティング戦略に活用したミツカンの事例を紹介。「アウトドアx鍋」という新カテゴリーを創出し、盛り上げたデジタルメディア戦略およびTikTokコミュニティーとのエンゲージを深めたクリエイティブ設計について解説する。そのほか、ブランディングとパフォーマンスの両立を実現する最先端のトレンドとソリューション、オーガニック投稿とTikTok広告を合わせたファン獲得の最新事例なども紹介する予定だ。「TikTok ForYou Summit 2024 Japan」特設サイトWritten by 編集部Image from TikTok for Business