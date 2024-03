だんだん春らしい雰囲気が漂ってきましたね。



本連載では前回、ホテルで飲める“桜のカクテル””のような春を感じられる情報をご紹介しました。



今回取り上げるのは、テラス席でシャンパンのフリーフローが楽しめる特別プラン。



開放的な空間とキラキラと輝くお酒は、華やかな女子会をするのにピッタリです!



▶前回:“桜のカクテル”が楽しめるホテルバー5選の記事はコチラをクリック

「ホテルインディゴ東京渋谷」の開放感抜群のテラスで乾杯!



「ホテルインディゴ東京渋谷」の11階にあるオールデイダイニング『Gallery 11』では、シャンパーニュマム グラン コルドン ロゼのフリーフローや限定のメニューが堪能できる特別プランが登場中。



会場となるのは、渋谷のスクランブル交差点を眼下に眺めるロケーション抜群なテラス。開放感あふれる場所で、シャンパーニュを片手に春の風を優雅に感じられます。



シャンパーニュと食事を含むフリーフローが13,640円(1名様料金 / 120分制)と特別価格で提供。期間中、グラスは1,980円から注文可能です。

大満足!期間限定のスペシャルプレート※食材の仕入れ状況などにより、変更になる可能性があります



特別プランに合わせて考案された、スペシャルプレートにも注目です。地中海料理をベースに、日本のエッセンスを加えた多国籍料理に満足必至。



クミンとともに旬の春野菜を味わう“ラクレットチーズフォンデュ”や“アボカドとシャンパンのスープ”など、独創的な料理がマム グラン コルドン ロゼによく合います。



他にも“ソイバーガートルティーヤ”や“グリーンピースとカレーのコロッケ”など趣向を凝らした料理に、ついついお酒が進んでしまいそう!

4/12(金)と5/24(金)はイベントを開催!



4/12(金)と5/24(金)は、DJによるパフォーマンスとともに食、シャンパン、音楽、渋谷カルチャーの融合を体感できるイベントを開催。



個性を讃える渋谷カルチャーのように、ジャンル問わず様々な音楽の交錯に浸ることができます。イベントについての詳細は、公式WEBサイトやInstagram公式アカウントをチェック!



◆



アクセスしやすい渋谷は、友人と集まりやすくて気軽に女子会が開けそう!



華やかさを演出してくれる人気のシャンパンを、今だけの楽しみ方で味わってみては?

【概要】

<マム グラン コルドン ロゼ フェア>

提供期間:〜2024年6月4日(火)

場所:Gallery 11

時間:11:00〜24:00(L.O.23:30)

※マム スペシャルプレートL.O.21:30

※天候により、営業時間や営業日が変更となる場合がございます。

料金:※消費税込・サービス料別

・マム グラン コルドン ロゼ By the Glass 2,530円

・マム グラン コルドン ルージュ By the Glass 1,980円

・マム スペシャルプレート 5,720円 (2名様料金、2名様より提供可能)

・マム グラン コルドン ロゼ & マム スペシャルプレート 10,340円(2名様料金、2名様より提供可能)※シャンパン1人1杯付

・マム グラン コルドン ロゼ を含むフリーフロー 13,640円(1名様料金 / 120分制)

予約:「Gallery11」の予約はこちらをクリック