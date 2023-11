2023年12月8日(金)~10日(日)開催の「」より、ワーナー・ブラザース100周年記念「DCブース」の新情報が届けられた。DCや『ファンタスティック・ビースト』の先行・限定販売アイテムが登場する。マッツ・ミケルセンのグッズも充実した。

バットマン」シリーズに登場するゴッサム・シティからインスパイアされたAvenue Streetをコンセプトにデザインされた、ワーナー・ブラザース100周年記念「DCブース」。

DCの新作映画・アニメーションや、ワーナー作品の紹介はもちろん、DC映画の音楽でのDJパフォーマンス、トレンドのブランドとのコラボレーション商品も多数登場する。

さらに、2024年に85周年を迎えるバットマンの数々の作品を1つのグラフィックで堪能できる特別なアートが、ストリートブランドとして絶大な人気を誇るWIND AND SEAのバットマン マッシュアップコレクションで初登場。東京コミコン先行発売となる。

また、クリストファー・ノーラン監督による映画ダークナイト・トリロジーの3部作を、京都にて37年以上も和装花嫁衣裳の製作に携わってきた職人によるブランドNOB MIYAKE(ノブミヤケ)が独自技法にて表現したアパレルを受注販売。

ほか、東京を拠点とした10人超のクルーメンバーで構成されるストリートブランド・centimeterによる、スケート・HIPHOPカルチャーを踏襲し、新しい解釈で表現されるダークナイト・トリロジーコレクションもコミコン先行販売となる。

それだけでなく、今回は「グラニフ」、「ホットトイズ」、「Happyくじ」が初出展となり、1,500種類以上のDC、ハリー・ポッター、ファンタスティック・ビーストなどのワーナー作品の商品が勢ぞろい。5,500円(税込)以上ご購入頂いた方にはノベルティのバッグをプレゼント。全2種類のデザインからランダムで1枚をプレゼントとなる。

※一回のお会計につき一点のお渡しとなり、デザインは選べません。また、先着順となり無くなり次第配布終了となります。

※Happyくじ、『アクアマン/失われた王国』ムビチケは対象外となります。

※各アイテムの詳細につきましては、添付リリースの3ページ目以降に記載しております。

※店内の混雑状況に応じてお客様・店内スタッフの安全の為、入場制限を行う場合がございます

■混雑状況に応じて整理券配布による入場制限を設けます。

■整理券配布はDCブース入口にて行います。

【DC ファッションコラボ / WINDANDSEA】★先行販売★

ワーナー・ブラザース100周年記念「DC ブース」一部アイテム

BATMAN 85TH HOODIE

サイズ:S/M/L/XL

各20,900円(税込)

【DC ファッションコラボ / NOB MIYAKE】

NOB MIYAKE×The Dark Night Trilogy T-shirts (The Dark Knight Rises) ★先行販売★

BATMAN BEGINS, THE DARK KNIGHT, THE DARK KNIGHT RISES and all related characters and elements © & DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

サイズ:FREE

49,500円(税込)

【DC ファッションコラボ / Centimeter】★先行販売★

The Dark Knight × centimeter The Joker hoodie

サイズ:M/L

各9,900円(税込)

【DC】【クイーン・スタジオ バスト】1/1スケール ジョーカー[映画『ジョーカー』]

JOKER and all related characters and elements © & DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

500,000円(税込)

高さ約74cm

【DC】アートステッカーコレクション (2枚組×20種 全40柄)

BATMAN BEGINS, THE DARK KNIGHT, THE DARK KNIGHT RISES and all related characters and elements © & DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

660円(税込)

【WB100周年】★先行販売★ アウトドアスパイス ほりにし/トムとジェリー

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & Turner Entertainment Co. (s23)

各968円(税込)

【WB100周年】ぱしゃこれ(全42柄)

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s23)

各275円(税込)

【WB100周年】★限定販売★ フォトカードコレクション ゲラート・グリンデルバルド

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s23)

700円(税込)

【WB100周年】★限定販売★ キャラファインマット ゲラート・グリンデルバルド

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s23)

3,278円(税込)

【WB100周年】★先行販売★ Happy くじ『ファンタスティック・ビースト』

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are © & Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & TM WBEI. Publishing Rights © JKR. (s23)

売価(税込):1回 1,000円

48個入り全6等級+Last 賞

商品詳細

A 賞 BIG アクリルスタンド【A】(全高40cm) B 賞 BIG アクリルスタンド【B】(全高39.3cm)C 賞 ハードカバーノート (全4種) D 賞 マグカップ (全4種) E 賞 アクリルコースター (全6種) F 賞 アクリルキーホルダー (全17種) Last 賞 BIG アクリルスタンド (全高38.5cm) 東京コミコン2023 開催概要 Ⓒ2023 Tokyo comic con All rights reserved. 会期 2023 年 12 月 8 日(金)11:00~20:009 日(土)10:00~20:0010 日(日)10:00~18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 幕張メッセ(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1)1 ホール~4 ホール※ホールは変更となる可能性があります。 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示・最新技術を使った様々なコンテンツの体験・海外セレブ俳優との交流・ステージでのライブやパフォーマンス ・コスプレイヤーとの交流、コンテスト ・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

