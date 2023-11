『ラ・ラ・ランド』『ボヘミアン・ラプソディ』『グレイテスト・ショーマン』オールナイト上映決定、１０９シネマズプレミアム新宿にて

『』『』『』という“映画よくばりセット”みたいなラインナップが、「109シネマズプレミアム新宿」でオールナイト上映されることが決定した。12月1日の“映画の日”を記念したものだ。

以下、プレスリリース内容をお伝えする。

『SAION Request Collection』音楽・特集篇 オールナイト上映

当館は、現在開業半年を記念して、お客様に感謝の気持ちをお伝えするべく、来場者アンケート内にございます「坂本龍一氏監修の下で設計した「SAION -SR EDITION-」で鑑賞してみたい作品」という設問で特に回答が多かった『ボヘミアン・ラプソディ』と『グレイテスト・ショーマン』の2作品を『SAION Request Collection』音楽・ミュージカル特集篇として期間限定上映をしております。

今回、12月1日“映画の日”を記念して、オールナイト上映を実施することが決定いたしました。現在上映中の『ボヘミアン・ラプソディ』と『グレイテスト・ショーマン』に『ラ・ラ・ランド』を加えた3作品を一挙に鑑賞することができるプレミアムなオールナイト上映となります。

極限まで映画に浸ることのできる坂本龍一氏監修のシアター音響「SAION -SR EDITION-」で、極上の映画音楽をお楽しみください。

日時

2023年12月1日(金)22:00~12月2日(土)5:00頃

※1時間前からメインラウンジ利用可能

※各作品目終了後に約15分間の休憩があります

※休憩時間もWELCOME CONCESSIONで自由にポップコーンとドリンクをご利用いただけます

上映作品

料金

『ラ・ラ・ランド』 『ボヘミアン・ラプソディ』 『グレイテスト・ショーマン』CLASS S:12,500円均一 CLASS A: 9,200円均一

※本上映会はOVERTUREサービス対象外です

オンラインチケット販売

11月25日(土)0時~ 109シネマズプレミアム新宿公式ホームページにて

『ラ・ラ・ランド』

上映作品詳細© 2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

監督:デイミアン・チャゼル

出演:ライアン・ゴズリング、エマ・ストーン、ジョン・レジェンド、J・K・シモンズ ほか

『セッション』のデイミアン・チャゼルが手がける第89回アカデミー賞で史上最多タイとなる14ノミネートを果たしたミュージカル。

ジャズピアニストのセバスチャンには『きみに読む物語』、『ブルーバレンタイン』や『ドライヴ』などで知られるライアン・ゴズリング、ミア役には『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』でアカデミー賞を始め数多くの賞にノミネートされたエマ・ストーンなど超豪華キャストが集結。女優志望でオーディションに挑戦し続けていたミア(エマ・ストーン)は、ピアノの音色に誘われて入った店で、ジャズピアニストのセバスチャン(ライアン・ゴズリング)と出会う。次第に惹かれあう二人は……。

『ボヘミアン・ラプソディ』

(C) 2018 Twentieth Century Fox

監督:ブライアン・シンガー

出演:ラミ・マレック、ジョセフ・マッゼロ、ベン・ハーディ、グウィリム・リー、ルーシー・ボイントン、マイク・マイヤーズ、アレン・リーチ ほか

1991年にこの世を去ったフレディ・マーキュリーの半生を描いたミュージック・エンターテインメント映画。

監督を『X-MEN』シリーズのブライアン・シンガー、音楽総指揮をクイーンのメンバーであるブライアン・メイとロジャー・テイラーが務める。複雑な生い立ちや、容姿へのコンプレックスを抱える孤独な若者フレディは個性的なメンバーと出会い、音楽バンド<クイーン>として活動を始める。そして彼らは革新的な挑戦によって数々の名曲を生み出し世界的な大スターとなる。しかし、その裏でフレディには再び孤独の影が忍び寄っていた......。

『グレイテスト・ショーマン』

(C) 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

監督:マイケル・グレイシー

出演:ヒュー・ジャックマン、ザック・エフロン、ミシェル・ウィリアムズ、レベッカ・ファーガソン、ゼンデイヤ ほか

『レ・ミゼラブル』のヒュー・ジャックマンが、『ラ・ラ・ランド』でアカデミー賞を受賞した音楽チームとコンビを組んで完成させたミュージカル・エンタテイメント。

<ショービジネス>の概念を生み出した男、P.T.バーナムはどんな時も彼の味方であり続けた幼なじみの妻チャリティの愛を心の糧に、仲間たちの友情を原動力に、ショーの成功に向かって、ひたむきに歩んでいく……。

109シネマズプレミアム新宿とは

東京都新宿区に2023年4月14日(金)に開業した「東急歌舞伎町タワー」9F・10Fに位置する“109シネマズ”の新ブランドです。全席が一般的なシネコンの最大約2.3倍の大きさのプレミアムシートで、全シアターに坂本龍一氏が監修した極限までリアルな音を追求した音響システム「SAION-SR EDITION-」が搭載されています。また、上映1時間前からチケットを購入した方のみが入れるラウンジが利用できるほか、ポップコーンとドリンクが鑑賞前おかわり自由の「WELCOME CONCESSION」、ジャパニーズウイスキーやこだわりのフードを揃えた「THE BAR」もお楽しみいただけます。

ここにしかない上質な鑑賞環境とおもてなしを提供し、これまでの常識を覆す“感性を開く映画館”として、非日常世界への没入体験をお届けします。

The post first appeared on .