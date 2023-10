オランダ・アムステルダムにあるフィンセント・ファン・ゴッホの作品を中心とした美術館のゴッホ美術館が、ポケットモンスターとのコラボレーションを実施しています。このコラボレーションではゴッホの絵に関するクエストをクリアすることで特別なポケモンカードを入手することができたのですが、「少数の個人が望ましくない状況を生み出した」としてゴッホ美術館はポケモンカードの配布を中止することを発表しました。

2023年9月28日からゴッホ美術館で行われているポケモンとゴッホのコラボ展示「Pokémon×Van Gogh Museum」(ポケモン展)では、ゴッホの帽子をかぶったピカチュウや、ひまわりになったキマワリなど、ゴッホとピカチュウのコラボアートが多数登場しています。

オランダで開催されたゴッホとポケモンのコラボ展が転売屋の集結でパニックに - GIGAZINE

このポケモン展ではファンや転売屋などが殺到し、グッズショップがパニック状態に陥ったことが報じられており、「ダフ屋がまたイベントのスタートを台無しにしたようです」とも指摘されていました。

Images and videos circulating online depict scalpers hoarding multiple items from the collaboration, a disheartening sight.

