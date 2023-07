減量のビフォーアフターのあまりの違いに「嘘つき!」「同一人物?」と言われてしまう女性がSNSで話題となっている。82キロ超の減量に成功した女性は「私は正真正銘の本物! マジで痩せたのよ」と証拠写真まで投稿しており、SNSがざわついている。英ニュースメディア『The Sun』などが伝えた。

1年8か月で約82.5キロの減量に成功した、米ルイジアナ州に住む3児の母ホイットニーさん(Whitney、32)のTikTokやInstagramが騒がしい。

減量前のホイットニーさんは、身長157.5センチ、体重約136.9キロ(302ポンド)と肥満で、「過食症、うつ、不安症などに悩み、食べることがいつも生活の中心にあった」と明かしており、「このままでは心にも身体にも健康的ではない」と痩せる決意をしたという。

約54.4キロ(120ポンド)にまで痩せたホイットニーさんが取り組んだのは低炭水化物ダイエットで、「カロリーは気にせず、ご飯やパンなどの炭水化物を制限したの。たんぱく質を摂りながらね。それで約27.2キロ(60ポンド)痩せた後、減量手術を受けたのよ」と述べている。

さらにセラピーに通い、腹部の皮膚のたるみを取る手術(タミータック)や乳房縮小手術を受け、ジムには週5日通っているそうで、「長く続けられるよう楽しんでいるわ!」と明かしている。

そんなホイットニーさんは今年2月、「ここ10年間で初めて、自分の身体が心地よいと思えるようになった」と自信が芽生えたことも打ち明けており、SNSにビフォーアフターの動画を投稿すると、こんなコメントが寄せられた。

「フェイクだね。」

「同一人物?」

「嘘つき!」

「あり得ないでしょう。」

「顔の表情がまるで違う。人ってこんなに変われるものなの?」

これに対しホイットニーさんは、身体の側面や腕に彫られたタトゥーを見せてビフォーアフターを比較し、「嘘はついていないわよ! 私は決してあの頃には戻らない!」と宣言した。その結果、フォロワーらから次のような励ましや応援の言葉が届いている。

「誇りに思う!」

「インスパイアされるわ。」

「まるでクイーン! 私もあなたのようになりたいわ。」

「ヘイターにはなんとでも言わせておけばいいのよ。それにしてもすごいわね。」

「フォローするわ!」

「本当に美しい!」

ちなみに今年1月には、減量でモデルのように変身したイギリスの25歳の女性のビフォーアフターが注目され、「認識不可」「別人」といった驚きの声があがっていた。

