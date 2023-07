目的地へ向かうための飛行機が長時間遅延すると、ほとんどの人は少しでも早く目的地に着くために別の便を探すだろう。しかしアメリカ在住の男性は、搭乗予定だったフライトが18時間遅延したにもかかわらず、出発を待ち続けた結果、181席ある飛行機にたった1人で搭乗することになった。客室乗務員も一緒に珍しい状況を楽しむ様子を捉えた動画には、「最高のフライト!」といった羨望の声が相次いでいる。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

現地時間6月25日、米ノースカロライナ州グリーンズボロ在住のフィル・ストリンガーさん(Phil Stringer)は、アメリカン航空が運航するオクラホマ州オクラホマ・シティからノースカロライナ州シャーロットへの航空券を購入した。しかし出発時刻が近づくと、メンテナンスや悪天候の影響で遅延が発生することが分かった。長時間の遅延が見込まれたため、搭乗予定だった乗客のほとんどはこのフライトを諦め、別の便を探した。

フィルさんも他の便を探したのだが、見つからなかったために結局、このフライトを待ち続けるしか選択肢がなかった。そしてようやく搭乗案内のアナウンスが流れた時には、出発予定時刻から約18時間が経過していた。フィルさんは荷物を持って搭乗ゲートに向かったが、他の搭乗客が並ぶ列はなく、静まり返っていた。

「誰もいなかったので、自分が遅れてしまったのだと思いました」と当時を振り返るフィルさんは、係員に「もう他の搭乗客はみんな乗り込んだのですか?」と尋ねると、「いえ、搭乗客はあなた1人だけです」と驚きの事実が告げられた。他の搭乗客が全員このフライトを諦めた結果、181席もある飛行機に搭乗客はフィルさん1人だけとなったのだ。

フィルさんは搭乗時の様子を動画で撮影しており、預け荷物を積み込むスタッフに「いくつ積み込んだのですか?」と笑いながら聞くと、「全部で1個だよ」と笑顔で答えが返ってきた。また機内での緊急時の対応を説明するセーフティデモもしっかりと行われ、担当した客室乗務員は撮影していたフィルさんに向かって、「ちゃんと分かりましたか?」と笑って声をかけている。他の客室乗務員も座席のひじ掛けに座りながらセーフティデモを見ており、カジュアルに楽しく過ごしたようだ。

他の便が見つからず、ほとんど丸一日を空港で過ごす羽目になったフィルさんだったが、たった1人の搭乗客になったことで好きな席を選ぶことができ、食べ物や飲み物も自由にオーダーすることができた。もちろんフィルさんは、ファーストクラスの座席を選んだという。

しかし大幅に遅延したフライトの出発時刻は午前0時過ぎと真夜中だったため、フィルさんは「ホテルで待機していた客室乗務員たちを、自分1人のためだけに呼び寄せることになったのは、申し訳なく思いましたね」と明かしている。ただ客室乗務員たちも珍しい状況を楽しんでいたようで、唯一の搭乗客であるフィルさんとジョークを言い合ったりして過ごしていたそうだ。フィルさんは客室乗務員たちと仲良くなり、連絡先まで交換した。

そして26日午前3時21分、目的地であるシャーロットに到着したフィルさんだったが、ここで最後のハプニングが起きた。預けた荷物を受け取るために待っていたが、なかなか出てこないのでフィルさんが確認してみると、行方が分からなくなっていることが判明したのだ。フィルさんは「冗談だろ!? 飛行機に積んでいた唯一の荷物をなくしたのか!?」と驚いたというが、係員が1時間ほど捜した結果、無事に見つかったそうだ。

その後、車を運転して自宅に戻ったのが午前7時だったと話すフィルさんは、その日は仕事があったため、シャワーを浴びて準備を整え、眠らずに仕事に向かったそうだ。

一生の思い出となったフライトの様子を捉えた動画をフィルさんがTikTokでシェアすると、これまでに5600万回超の再生回数を記録した。コメント欄には「こんなことあり得るの? 最高だね!」「客室乗務員たちも楽しそう」「一度は体験してみたいよ」「まるでプライベートジェットだ」「こんなに楽しそうなフライトは見たことがないね」といった驚きや羨む声が多数見受けられた。

画像は『9Travel 2023年6月28日付「Passenger ends up being the only person on flight after 18-hour delay: ‘This is crazy’」(TikTok)』『Phil Stringer 2023年6月26日付TikTok「18-hour delay turned this flight into a private party!」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)