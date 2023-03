アメリカに住む男性は今月初め、妻から「車のエンジンがかからない」と助けを求めるメールを受け取り困惑した。なぜなら妻が送って来たダッシュボードの写真には「トイレの便座に座った人」のサインが表示されていたからだ。車のエンジンにいったい何が起きたのか? 爆笑ニュースを豪ネットメディア『7NEWS Australia』などが伝えた。

米ペンシルベニア州ピッツバーグ在住のデジタルクリエイター、ジェット・ウェイドさん(Jett Wade)が今月4日、TikTokで妻トリーシャさん(Trisha)の車のダッシュボードの画像をシェアしたところ大きな反響があった。

動画は、自分の車の中に座っているジェットさんが「信じられない」といった様子で呆然としているもので、こんな説明があった。

「妻が『車のエンジンがかからない。ダッシュボードには“トイレの便座に座っている人”のサインが表示されているわ』とメッセージを送ってきた。」

「僕は混乱し、妻にその写真を送るように言ったんだ。」

そしてこの説明の下にはダッシュボードの写真が添えてあり、確かに“トイレの便座に座る人”が見て取れる。

ジェットさんはこのサインが何を意味するのかを明らかにしていないが、この動画には次のようなコメントが寄せられた。

「“トイレの便座に座った人”にしか見えないけど…。違うの?」

「車のシートベルトに関連した表示だと思ったわ。」

「私はコメント欄を見るまで、何なのか分からなかった。」

「大爆笑!」

「オーマイガー、あなたの妻は最高ね!」

「笑いが止まらないわ!」

「あああ…。トイレに座った人と言われると、もうそれにしか見えないよ。」

「これが数字とは! “マイナス4度(−4°)”だと気づくまでに時間がかかったわ!」

実はこのサイン、外気温度がマイナス4度であることを示す温度表示であり、“トイレの便座に座った人”というのはイリュージョンに過ぎなかったのだ。

ちなみにこの動画は日本時間12日までの再生回数が460万回を超えており、トリーシャさんは「自分の愚かさがこんな反響を呼ぶなんて!」とひどく驚いた様子で、Facebookに「ついに私たち夫婦は有名になったわ!」と投稿している。そして「いろいろ言ってくる人はいるけど、良くも悪くもみんなにひねりを利かせたユーモアを届けられたことを嬉しく思うわ」と綴った。

なおイリュージョンと言えば過去にも、屋根の上にまるで切断された犬の頭が置かれているように見えた写真や、インフルエンサーの立派な桃尻の動画などが話題となっていた。

画像は『Jett Wade 2023年3月4日付TikTok「#marriedlife#bmarriedlife」』『7NEWS Australia 2023年3月11日付「Man stumped after his wife mistook car symbol for amusing detail: ‘You can’t unsee it’」(Credit: TikTok)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)