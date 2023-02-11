¡Ö¿·¥ë¥Õ¥£¡×ÃÂÀ¸¤Ø¡¡ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤éÂáÊá¤ÇÂç¶âà»ý¤ÁÆ¨¤²á¤Î¾®°ÅÞ¤Ï¥Ë¥ó¥Þ¥ê
¡¡¹°è¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡Ö¥ë¥Õ¥£¡×¤Ê¤É¤ÈÌ¾¾è¤êÈÈ¹Ô¤ò»Ø¼¨¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤È¤µ¤ì¤ëÅÏÊÕÍ¥¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£¸¡Ë¤¬£²£°£±£·Ç¯¤´¤í¡¢¥¿¥¤¤Ç¤âÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬£±£°Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÅ¦È¯¤òÆ¨¤ì¤ë¤¿¤áµòÅÀ¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ë¡£°ìÊý¡¢ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ø¼¨Ìò¥ë¥Õ¥£¤Îà´éá¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¡Ö¼Â¹ÔÌò¡×¤À¤Ã¤¿Ìµ¿ô¤Î¾®°ÅÞ¤¬°Â¿´¤·¡¢Ìî¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¼¡¤Î¥ë¥Õ¥£Í½È÷·³¤À¡£
¡¡ÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤¬Ï»¤Ä¤Î¡Ö³Ý¤±»Ò¡×¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¥Ü¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Â¼Ëá¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£¸¡Ë¤Ï¤½¤Î°ì¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£ÅÄÀ»ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£¸¡Ë¤Ï³Ý¤±»Ò¤ª¤è¤Ó¼Â¹ÔÌò¤È¤Ê¤ë°Ç¥Ð¥¤¥È¤ò½¸¤á¤ëÃ´Åö¤Ç¡¢¾®ÅçÃÒ¿®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¥«¥Í¤Î´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤Ç¤Ï¥ë¥Õ¥£¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë£´¿Í¤ò´Þ¤á¡¢³Ý¤±»Ò¤ä¼Â¹ÔÌò¤ÎÌó£·£°¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¼ìº¾µ½¤À¤±¤Ç¤âÌó£²£³£°£°·ï¤Ç£¶£°²¯±ß°Ê¾å¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¡£¼ÂºÝ¤Ï¤½¤ÎÇÜ°Ê¾å¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ·Ù»ëÄ£·º»ö¤ÇÈÈºá¿´Íý³Ø¼Ô¤ÎËÌ¼Ç·ò»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÁÜººËÜÉô¤Ï¤É¤³¤¬³¨¤òÉÁ¤¤¤¿ÈÈºá¤Ê¤Î¤«ÂçÏÈ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹õËë¤«¤é¤Î¼¨º¶¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÏÊÕ¡¢º£Â¼¤¬Ãæ³Ë¤È¤Ê¤ê±ó³Ö»Ø¼¨¤Ç¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤ª¤è¤Ó¶¯Åð¤ò¹Ô¤¤¡¢È¿¼Ò²ñÀªÎÏ¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏàÂçÅö¤¿¤êá¤·¤¿°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÁÜºº¿Ø¤Ï²¿½½Ç¯¤âÂ³¤¯¤°¤é¤¤¤ËÎ©·ï¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤È¿Í°÷¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹õËë¤Ï¼¨º¶¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÜºº°÷¤Î¿Í°÷¤ÎÀ©¸Â¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¾å¤Þ¤ÇÆÍ¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥ë¥Õ¥£¤Îºá¤ò´°Á´¤Ë³ÎÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÎÏ¤òÃí¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡·Ù»¡Ä£¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤Ç¤Ï£²£°£°£³Ç¯¤«¤é£²£±Ç¯¤Þ¤Ç£µ£·£´£³²¯±ß¤ÎÈï³²³Û¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ËÌ¼Ç»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤ÎÈï³²³Û¤ÏÇÜ°Ê¾å¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ë¥Õ¥£¤Î·ï¤Ç¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ª¤è¤Ó¶¯Åð¤Î¼Â¹ÔÌò¤Ï£¶£°²¯±ß¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÇÜ°Ê¾å¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£°£°²¯±ß°Ê¾åÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÜºº¿Ø¤â¥ë¥Õ¥£¤âÁí³Û¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥¹¥¤¥¹¶ä¹Ô¤ä¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤ËÍÂ¤±¤¿¤ê¡¢½êÆÀ±£¤·¤·¤¿¤ê¡¢Èï³²ÆÏ¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤»ñ»º²È¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿¥«¥Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Ç¤Î¥«¥Í¤Ç¤¢¤ê¡¢É½¤Ë¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤Èï³²¶â¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶¯Åð¤·¤¿¼Â¹ÔÌò¤Ç¥¥â¤¬ÂÀ¤¯¡¢»Ø¼¨Ìò¥ë¥Õ¥£¤ËÊó¹ð¤»¤º¡¢Ã¥¤Ã¤¿¥«¥Í¤ò»ý¤ÁÆ¨¤²¤·¤¿¤·¤¿¥ä¥Ä¤é¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ´É»ÜÀß¥Ó¥¯¥¿¥ó¼ýÍÆ½ê¤Ë¤¤¤¿¥ë¥Õ¥££´¿Í¤¬ÇÄ°®¡¦²ó¼ý¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥Í¤Ï¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡£²£²Ç¯¤Ë¥ë¥Õ¥£¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ÈÈºá¤Ç¡¢»³¸ý¸©ËÉÉÜ»Ô¤ÎÃËÀ¤«¤é£±£²£µ£°Ëü±ß¤òÅð¤ß¼è¤Ã¤¿ÃË¤ÎÈ½·è¤¬£¸Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢Ä¨Ìò£´Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¸øÈ½¤Ç¡¢¤³¤ÎÃË¤Ï£¶£°£°Ëü±ß¤À¤±¤òà¾åÇ¼á¤·¡¢»Ä¤ê¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ê¸µ¤Ë»Ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃË¤Ï¤½¤Î¥«¥Í¤òÆ¨Áö»ñ¶â¤È¤·¤Æ»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤«¤Ë±£¤·¤Æ¡¢£´Ç¯¤Î·º¤ËÉþ¤·¤¿¸å¡¢£¶£µ£°Ëü±ß¤ò²û¤ËÆþ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤ì¤ÏÂáÊá¡¦È½·è¤Þ¤Ç»ê¤Ã¤¿¥ì¥¢¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢»ý¤ÁÆ¨¤²¤·¤¿¼Â¹ÔÌò¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¼¡¤Î¥ë¥Õ¥£¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸µË½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÅÏÊÕ¤Ï£²£°£±£²Ç¯¤Ë£±£°£°£°Ëü±ß¤òÀàÅð¤·¤¿¼Â¹ÔÌò¤ò¤ä¤ê¡¢·ë²Ì¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÇÌ£¤òÀê¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÅÏÊÕ¤Ï¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¤ä¥Ñ¥Ö·Ð±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤³¤Ä¤³¤ÄÆ¯¤¯¤è¤ê¡¢°ì³ÍÀé¶â¡£¤¢¤ëÁÈ¿¥¤«¤éÆÃ¼ìº¾µ½¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤â¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢¥¹¥¹¥¥Î¤Î¥ï¥ë¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀàÅð¤Èº¾µ½¤Ê¤éÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤â¿ôÇ¯¤Ç¥Á¥ã¥é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½¤Ç¤ÎÂáÊá¤À¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎËÜ´Ý¤Ï¹ý¹¾»Ô¤Î¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤Ç¤ÎÎ©·ï¤À¡£¶¯Åð»¦¿Íºá¤Ï»à·º¤«Ìµ´üÄ¨Ìò¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤ÎÎ±ÃÖ¾ì¡¢¹´ÃÖ½ê¡¢·ºÌ³½ê¤Ç¤Ï¥Ó¥¯¥¿¥ó¼ýÍÆ½ê¤Î¤è¤¦¤Ë¥ï¥¤¥í¤Ç¼«Í³¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤Ê¤¤¡£Ã¥¤Ã¤¿¥«¥Í¤ÏÌµ²ÁÃÍ¤À¡£
¡¡ËÌ¼Ç»á¤Ï¡ÖÃ¥¤Ã¤¿¥«¥Í¤ò¥ë¥Õ¥£¤Ë²ó¼ý¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥ë¥Õ¥£¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Âç¶â¤òÆÀ¤Æ¡¢¥ë¥Õ¥£¤«¤éàÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿á¤È°Â¿´¤·¤¿¼Â¹ÔÌò¤Ï¿·¤¿¤Ê¥ë¥Õ¥£¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÏÊÕ¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¼ê¸ý¤ÇÈÈºá¤ò¹Ô¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¥ë¥Õ¥£¤Î¥«¥â¥ê¥¹¥È¤ª¤è¤Ó³Ý¤±»Ò¤È¼Â¹ÔÌò¥ê¥¹¥È¤Ï³Î¼Â¤Ë°Ç¼Ò²ñ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹õËë¤¬¿·¤¿¤Ê¥ë¥Õ¥£¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢¿·¥ë¥Õ¥£¤¬°ÅÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£