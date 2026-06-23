Hey！Say！JUMPの山田涼介（33）が23日に放送された日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」（後9・00）に出演。アレルギーについて語った。進行の「timelesz」松島聡から「生き物で大変な目にあったことありますか？」と話題を振られた山田。「小さい頃にBBQに行った」ときのエピソードを披露した。「カニを食べたんですけど、家に帰ったら冗談抜きに顔が2倍くらいに腫れ上がって」と告白。「喉の中も…アレルギー反応で腫れ