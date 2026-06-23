お笑いタレントの大久保佳代子（５５）が２３日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。世の中高年男性にもの申す一幕があった。今回は「イケオジＶＳズケズケ女子」。この日、「ちょっと前に６０くらいのおじさまとご飯したんですね」と話し出した大久保。「おごってもいただけたし、帰りに『これ、手土産だよ』って言って、なんか、ちょっと前に流行った女子が好きそうなスイーツをくれる