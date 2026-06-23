モデルでインフルエンサーの新田さちかが、6月22日、自身のInstagramを更新。サッカー観戦時の “VIP席疑惑” について説明したものの、SNSでは思わぬ方向へ話題が広がっている。「新田さんは、6月15日、アメリカで開催中のワールドカップ日本代表vsオランダ代表戦を現地観戦。その際、VIPエリアと思われる場所から試合を楽しむ様子を投稿していました。しかし、この投稿をきっかけにSNS上では《久保建英のアレンジでワールド