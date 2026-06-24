AIが飲食店に自動音声電話をかけて予約を代行するサービス「オートリザーブ」をめぐり、無断掲載や鳴り止まない自動音声電話など飲食店とのトラブルが相次いでいる。運営会社は「法的に問題はない」としているが、専門家はサービスの課題を指摘する。自動音声の予約電話に店主が悲鳴店先にある張り紙に書かれていたのは「電話はつながりません」という文字。東京・江東区にある安さが自慢の居酒屋「東陽町七厘家」。和食、中華、