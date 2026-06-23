ドジャースの大谷翔平選手は日本時間6月20日、自身のインスタグラムで第2子の誕生を報告した。【写真】大きい！！大谷翔平が公開した第2子の手足大谷翔平、第2子誕生を報告投稿では英文で「私たちの人生において、再びこのような素晴らしい日を共に迎えられたことを、心からうれしく思います。無事に生まれてきてくれてありがとう。また、これまでの道のりを支えてくださった皆様に、心より感謝申し上げます」とつづった。文