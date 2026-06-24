沖縄は台風7号の接近に伴い、26日(金)に猛烈な風が吹くおそれがあります。九州から関東は台風7号の接近前から前線の影響で大雨となる所があり、台風7号が近づく27日(土)から28日(日)にかけて大荒れの天気となるでしょう。また、台風8号はあまり発達せず、27日(土)には熱帯低気圧となる見込みです。ただ、関東付近まで北上する予想ですので、念のため今後の情報にご注意ください。25日(木)〜7月1日(水)台風7号の影響大台風7号は25