スウェーデン戦で存在感を放ったファンダイク。彼の語った日本へのリスペクトは小さくない話題を呼んだ(C)Getty Images追い詰められた北欧の雄は、かつてないほどの緊張感に包まれている。現地時間6月20日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループF第2戦で、オランダ代表に1-5で大敗を喫したスウェーデン代表だ。【動画】W杯で初の4得点！チュニジアを圧倒した鎌田、上田、伊東の全ゴールを見るチュニジア代表との初戦