ブラジルのレジェンドは、日本を“簡単な相手”と見ているようだ。 北中米ワールドカップで優勝候補の一角に挙げられるブラジル代表は、グループステージ２試合を終えて１勝１分。グループCで首位に立っている。現地時間６月24日に行なわれる最終戦のスコットランド戦を終え、首位で突破した場合はラウンド32でグループFの２位と対戦。現時点でF組はオランダが首位、日本が２位、スウェーデンが３位につけている。そ