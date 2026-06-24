Prime Videoは、ドイツの小説家レオニー・スヴァンの小説を、ヒュー・ジャックマン主演で実写映画化した『ひつじ探偵団』をプライム会員向けに独占配信開始した。あわせて、キービジュアルと日本版本予告が公開となっている。ヒュー・ジャックマン主演『ひつじ探偵団』の独占配信がPrime Videoで開始『ひつじ探偵団』は、ドイツの小説家レオニー・スヴァンの小説を実写映画化。ヒュー・ジャックマンが主演を務めるほか、エマ・トン