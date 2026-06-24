カンヌのレッドカーペットを歩いた男の次なる野望は――。是枝裕和監督の映画『箱の中の羊』で綾瀬はるかとW主演を務め、先月には第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門にも参加したお笑いコンビ・千鳥の大悟（46）。「一流監督がメガホンを取り、国民的女優がヒロインを務める期待作に、芸人の大悟さんが主役に抜擢されたことが報じられた時は『なぜ彼が？』と驚きの声が聞こえてきましたね。撮影が始まった際には、綾瀬