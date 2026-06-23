爆モテ」を自認する男女16名がモテNo.1の座をかけて恋の駆け引きを繰り広げた恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（ABEMA）で、モテクイーンの名をほしいままにした永尾まりやが、23日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】“モテクイーン”永尾まりやも登場！白河れいはしなやか姿同日発売のデジタル写真集から、艶っぽさが弾けるアザーカットを披露している。同誌には、小池里奈、白河れい、野