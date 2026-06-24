渡部建（2026年撮影）日刊スポーツ

アンジャッシュ渡部建が店内でナンパ「だいぶ気持ち悪いよね」理由告白

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • アンジャッシュ渡部建YouTube動画で、「渡部流食べ歩き術」を明かした
  • 飲食店では「おごるんで一緒に食べません？」と店内で人を集めるという
  • 品数多く食べるためで、自身の行動に対し「だいぶ気持ち悪いよね」と笑った
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