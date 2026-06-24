サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグＦ組の日本は初戦で左ヒザを負傷したＭＦ久保建英（レアル・ソシエダ―ド）が第３戦のスウェーデン戦（２５日＝日本時間２６日、米国・ダラス）も欠場することが決定。対戦相手のスウェーデンも敏感に反応した。スウェーデン紙「ＥＸＰＲＥＳＳＥＮ」（電子版）は「久保建英はスウェーデン戦を欠場することが確定」と速報。「グレアム・ポッター（監督）にとって朗報だ。スウェーデンは、運命の