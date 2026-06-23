秋元康氏（68）がプロデュースする男性歌謡グループ「SHOW―WA」で元Jリーガーの青山隼（38）が22日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。伯父にあたる作家の伊集院静さん（23年死去、享年73）と元妻の女優・夏目雅子さん（1985年死去、享年27）の出会いについて語った。この日は事務所が同じ俳優の寺島進とトークを展開。女優・篠ひろ子のおいである青山は伊集院さんについて「一番初めの奥