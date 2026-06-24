ワールドカップ史上初となった“退場処分”に猛烈な反発をみせたメディア関係者が、FIFA（国際サッカー連盟）からまさかの厳罰処分を言い渡された。英紙『Mirror』が報じている。事の発端は現地６月19日に行なわれた北中米ワールドカップ・グループＤ、トルコ代表vsパラグアイ代表の一戦で起きたハプニングだ。パラグアイが１点をリードして迎えた45＋３分、ベテランFWのミゲル・アルミロンが一発退場を食らってしまう。試合中