6月21日、お笑いコンビ・かまいたちのYouTubeチャンネル「かまいたちチャンネル」で『【デカドリンク】かまいたちがスタバ・ドトール・タリーズなどなど新作ドリンクをチェックしてみた!』が配信された。各店舗の新作ドリンクを飲み比べる企画だったが、スターバックスの新作ドリンクに対する率直すぎる感想が話題を呼んでいる。動画では、有名コーヒーチェーン店の新作ドリンクを2人が実際に飲み、それぞれが感想を語った。な